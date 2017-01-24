Потребление алкоголя в РФ 15 лет держится на уровне 13 литров на человека

Роспотребнадзор ранее во вторник сообщил, что среднее потребление алкоголя в России упало в 1,5 раза с 2009 года, до примерно 10 литров на человека, но все еще превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень в восемь литров.
«У меня лично нет данных, подтверждающих такое падение, как эксперта рынка; роста тоже нет, все стабильно. На мой взгляд, потребление как 15 лет назад было на уровне 13 литров спирта в год на душу населения, так и остается, такие же показатели в Евросоюзе», — заявил Дробиз агентству.
В то же время, если судить по данным, публикуемым Росстатом, за последние 8−9 лет потребление алкоголя в РФ на душу населения упало с 9 до 7 литров на человека, добавил он.
«Росстат за последние 20 лет никогда не отмечал потребление выше 10 литров», — подчеркнул эксперт.
При этом он отметил, что в общем объеме сокращение потребления алкоголя происходит, так как алкогольный рынок переживает демографический кризис. «С 1990 по 2002 год у нас рождалось детей в два раза меньше, это официальные данные, численность основных потребителей алкоголя за последние 10 лет упала миллионов на 8−10, это и приводит к снижению потребления общего», — уточнил Дробиз.