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17:56 (мск), источник: РИА Новости

Потребление алкоголя в РФ 15 лет держится на уровне 13 литров на человека

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости/Прайм. Среднее потребление алкоголя на душу населения в РФ последние 15 лет не падает и не растет и держится на уровне около 13 литров спирта в год, заявил РИА Новости глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, комментируя данные Роспотребнадзора о падении этого показателя.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор ранее во вторник сообщил, что среднее потребление алкоголя в России упало в 1,5 раза с 2009 года, до примерно 10 литров на человека, но все еще превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень в восемь литров.

«У меня лично нет данных, подтверждающих такое падение, как эксперта рынка; роста тоже нет, все стабильно. На мой взгляд, потребление как 15 лет назад было на уровне 13 литров спирта в год на душу населения, так и остается, такие же показатели в Евросоюзе», — заявил Дробиз агентству.

В то же время, если судить по данным, публикуемым Росстатом, за последние 8−9 лет потребление алкоголя в РФ на душу населения упало с 9 до 7 литров на человека, добавил он.

«Росстат за последние 20 лет никогда не отмечал потребление выше 10 литров», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что в общем объеме сокращение потребления алкоголя происходит, так как алкогольный рынок переживает демографический кризис. «С 1990 по 2002 год у нас рождалось детей в два раза меньше, это официальные данные, численность основных потребителей алкоголя за последние 10 лет упала миллионов на 8−10, это и приводит к снижению потребления общего», — уточнил Дробиз.

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