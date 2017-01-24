Потребление алкоголя в РФ 15 лет держится на уровне 13 литров на человека

Роспотребнадзор ранее во вторник сообщил, что среднее потребление алкоголя в России упало в 1,5 раза с 2009 года, до примерно 10 литров на человека, но все еще превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень в восемь литров.

«У меня лично нет данных, подтверждающих такое падение, как эксперта рынка; роста тоже нет, все стабильно. На мой взгляд, потребление как 15 лет назад было на уровне 13 литров спирта в год на душу населения, так и остается, такие же показатели в Евросоюзе», — заявил Дробиз агентству.