Евгений Первышов встретился с дольщиками долгостроя на Седина

Они изучают финансовые документы компании «Модуль-Инвест». После этого ответственные лица сформируют варианты помощи дольщикам.

Сейчас уже ведутся переговоры с предполагаемыми инвесторами. Но ни один из них пока не высказал пожелание взяться за проблемные дома. В дальнейшем переговоры будут проходить вместе с представителями департамента строительства администрации города.

Ответственными за решение проблем дольщиков Евгений Первышов назначил вице-мэров Сергея Васина и Владислава Ставицкого. Для решения задачи по привлечению инвестора необходимо четко понимать: в каком объеме были привлечены средства дольщиков, сколько из них вложено в строительство, а главное — сколько еще потребуется, чтобы достроить два литера.