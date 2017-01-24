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17:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Евгений Первышов встретился с дольщиками долгостроя на Седина

Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с дольщиками проблемных многоэтажек на улице Седина и рассказал им, что с ситуацией сейчас разбираются правоохранители.

Они изучают финансовые документы компании «Модуль-Инвест». После этого ответственные лица сформируют варианты помощи дольщикам.

Сейчас уже ведутся переговоры с предполагаемыми инвесторами. Но ни один из них пока не высказал пожелание взяться за проблемные дома. В дальнейшем переговоры будут проходить вместе с представителями департамента строительства администрации города.

Ответственными за решение проблем дольщиков Евгений Первышов назначил вице-мэров Сергея Васина и Владислава Ставицкого. Для решения задачи по привлечению инвестора необходимо четко понимать: в каком объеме были привлечены средства дольщиков, сколько из них вложено в строительство, а главное — сколько еще потребуется, чтобы достроить два литера.

Напомним, возведение жилого комплекса «Анит-Сити» началось в 2009 году. Но за все это время компании не удалось завершить строительство ни одной многоэтажки. Первая из них уже находится на финальной стадии, но, тем не менее, не была доделана. В результате уже почти восемь лет свои новые квартиры ждут более 200 человек, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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