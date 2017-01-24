Евгений Первышов встретился с дольщиками долгостроя на Седина
Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с дольщиками проблемных многоэтажек на улице Седина и рассказал им, что с ситуацией сейчас разбираются правоохранители.
Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с дольщиками проблемных многоэтажек на улице Седина и рассказал им, что с ситуацией сейчас разбираются правоохранители.
Они изучают финансовые документы компании «Модуль-Инвест». После этого ответственные лица сформируют варианты помощи дольщикам.
Сейчас уже ведутся переговоры с предполагаемыми инвесторами. Но ни один из них пока не высказал пожелание взяться за проблемные дома. В дальнейшем переговоры будут проходить вместе с представителями департамента строительства администрации города.
Ответственными за решение проблем дольщиков Евгений Первышов назначил
Напомним, возведение жилого комплекса «Анит-Сити» началось в 2009 году. Но за все это время компании не удалось завершить строительство ни одной многоэтажки. Первая из них уже находится на финальной стадии, но, тем не менее, не была доделана. В результате уже почти восемь лет свои новые квартиры ждут более 200 человек, сообщили ГТРК «Кубань» в