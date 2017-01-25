Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия запланировала передачу «Воронежтеплосети» концессионеру в 2017 году

Власти сформируют «дорожную карту» по переходу МКП «Воронежтеплосеть» под управление инвестора.

Мэрия Воронежа намерена до начала отопительного сезона 2017−2018 годов передать муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» инвестору по договору концессии. О планах городских властей рассказал на планерке в мэрии глава города Александр Гусев в понедельник, 23 января.

По словам градоначальника, мэрия сформирует «дорожную карту» по переходу МКП «Воронежтеплосеть» под управление инвестора после совещания, которое состоится в феврале.

— Мы проводим работу по переходу «Теплосети» по договору концессии под управление структур немуниципального подчинения. Наша задача — до начала следующего отопительного сезона найти заинтересованную структуру, которая бы заключила с нами договор концессии, — рассказал мэр.

О намерении привлечь инвестора к развитию проблемного городского предприятия Александр Гусев впервые заявил в декабре 2013 года. По мнению мэра, предприятие должно перейти по договору концессии в ведение «сетевого» оператора. Чтобы повысить привлекательность закредитованного МКП для потенциальных инвесторов, в июле 2016 года мэрия погасила миллиардный долг предприятия перед «Россельхозбанком».

Справка РИА «Воронеж»

МКП «Воронежтеплосеть» занимает более 28% воронежского рынка сбыта тепла, обеспечивая отоплением и горячей водой 1703 жилых дома, 319 социальных объектов (школ, детских садов, больниц и поликлиник) и более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы.

По данным на конец октября 2016 года сумма задолженности МКП составляла около 800 млн рублей, кредитные средства «Воронежтеплосеть» привлекла с 2011 по 2015 годы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Компания из США подала иск к Сбербанку за продажу воронежского «Павловскгранита»
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В квартирах запретят содержать крупных собак
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь