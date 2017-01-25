Мэрия запланировала передачу «Воронежтеплосети» концессионеру в 2017 году
Власти сформируют «дорожную карту» по переходу МКП «Воронежтеплосеть» под управление инвестора.
Власти сформируют «дорожную карту» по переходу МКП «Воронежтеплосеть» под управление инвестора.
Мэрия Воронежа намерена до начала отопительного сезона 2017−2018 годов передать муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» инвестору по договору концессии. О планах городских властей рассказал на планерке в мэрии глава города Александр Гусев в понедельник, 23 января.
По словам градоначальника, мэрия сформирует «дорожную карту» по переходу МКП «Воронежтеплосеть» под управление инвестора после совещания, которое состоится в феврале.
— Мы проводим работу по переходу «Теплосети» по договору концессии под управление структур немуниципального подчинения. Наша задача — до начала следующего отопительного сезона найти заинтересованную структуру, которая бы заключила с нами договор концессии, — рассказал мэр.
О намерении привлечь инвестора к развитию проблемного городского предприятия Александр Гусев впервые заявил в декабре 2013 года. По мнению мэра, предприятие должно перейти по договору концессии в ведение «сетевого» оператора. Чтобы повысить привлекательность закредитованного МКП для потенциальных инвесторов, в июле 2016 года мэрия погасила миллиардный долг предприятия перед «Россельхозбанком».
Справка РИА «Воронеж»
МКП «Воронежтеплосеть» занимает более 28% воронежского рынка сбыта тепла, обеспечивая отоплением и горячей водой 1703 жилых дома, 319 социальных объектов (школ, детских садов, больниц и поликлиник) и более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы.
По данным на конец октября 2016 года сумма задолженности МКП составляла около 800 млн рублей, кредитные средства «Воронежтеплосеть» привлекла с 2011 по 2015 годы.