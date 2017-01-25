Мэрия запланировала передачу «Воронежтеплосети» концессионеру в 2017 году

Мэрия Воронежа намерена до начала отопительного сезона 2017−2018 годов передать муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть» инвестору по договору концессии. О планах городских властей рассказал на планерке в мэрии глава города Александр Гусев в понедельник, 23 января.

По словам градоначальника, мэрия сформирует «дорожную карту» по переходу МКП «Воронежтеплосеть» под управление инвестора после совещания, которое состоится в феврале.

— Мы проводим работу по переходу «Теплосети» по договору концессии под управление структур немуниципального подчинения. Наша задача — до начала следующего отопительного сезона найти заинтересованную структуру, которая бы заключила с нами договор концессии, — рассказал мэр.

О намерении привлечь инвестора к развитию проблемного городского предприятия Александр Гусев впервые заявил в декабре 2013 года. По мнению мэра, предприятие должно перейти по договору концессии в ведение «сетевого» оператора. Чтобы повысить привлекательность закредитованного МКП для потенциальных инвесторов, в июле 2016 года мэрия погасила миллиардный долг предприятия перед «Россельхозбанком».

Справка РИА «Воронеж»

МКП «Воронежтеплосеть» занимает более 28% воронежского рынка сбыта тепла, обеспечивая отоплением и горячей водой 1703 жилых дома, 319 социальных объектов (школ, детских садов, больниц и поликлиник) и более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы.

По данным на конец октября 2016 года сумма задолженности МКП составляла около 800 млн рублей, кредитные средства «Воронежтеплосеть» привлекла с 2011 по 2015 годы.