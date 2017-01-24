Cэкономленной субсидией можно оплатить комуслуги в следующих месяцах — Минсоцполитики
Cэкономленная субсидия в предыдущих месяцах может использоваться для оплаты услуг ЖКХ в следующих периодах, сообщила
Cэкономленная субсидия в предыдущих месяцах может использоваться для оплаты услуг ЖКХ в следующих периодах, сообщила
Согласно сообщению, семья может воспользоваться своим законным правом и использовать сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа. Таким образом, сэкономленная субсидия не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи.
Кроме того, в сообщении указано, что поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату — сэкономленную субсидию — в коммунальных счетах. Также поставщики коммунальных услуг не имеют права «игнорировать» переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, при этом шантажируя «отключить отопление» или «отрезать газ». Это грубое нарушение действующего законодательства, а именно постановления Кабинета министров № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 декабря 2016 года жилищные субсидии получали 6,7 миллиона семей, подали заявления на их получение 7,1 миллиона.