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06:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе готовится к выпуску новый троллейбус

В Уфе готовится к выпуску новый троллейбус. По словам инженеров, эта техника будет экономичней и намного удобнее старых моделей.

Источник: ГТРК Башкортостан

В первый рейс машина отправиться уже в конце февраля. Пока он похож на обычный автобус, но в скором времени превратится в троллейбус.

Уфимские инженеры устанавливают новейшую электронику, современный электродвигатель и аккумуляторные батареи. Вместо дизельного — электродвигатель.

По сути, меняется только начинка. Устанавливается современное оборудование, электроника, сидение и их расположение. Салон планируют сделать более комфортным и безопасным. Здесь также будут установлены пять электрических калориферов, то есть будет тепло в салоне. Здесь невозможно зажать дверьми пассажира. Установлено специальное устройство.

В отличие от предыдущих моделей, новый троллейбус будет экономичнее. Расход электроэнергии меньше почти на 30 процентов. Но вот проезд от этого не подешевеет — вырученные средства планируется направить на содержание техники. Это штанга токоприемника, или попросту говоря, троллейбусные рога.

Если раньше при оцеплении от линии электропередачи машина останавливалась без питания, то теперь этого не случится. Запас автономного хода рассчитан на 15 километров. Первый новенький троллейбус отправится в рейс уже в конце февраля.

Пока он такой один, но течение года Уфа может получить ещё около 20 таких машин. Ремонтное депо — место, где должны поддерживать рабочее состояние троллейбусов. Но здесь их не только ремонтируют, но и собирают. А вот так выглядит троллейбус, которому около 15 лет. Сейчас он находится в ремонтном цехе. Трудно представить, но, по словам специалистов, машина выйдет в рейс уже через полмесяца. Только в Уфе нужно заменить около 150 троллейбусов.

Перевозчик фактически взял на себя работу производителя. За прошлый год тут собрали четыре машины. Однако не исключено, что налаженное производство электротранспорта может принести свои плоды. Сейчас уфимское предприятие ведет переговоры с инвесторами, в том числе и зарубежными.

Комментарии
1
Елена Казакова
Почему же без зарубежных инвесторов мы никак не можем?
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