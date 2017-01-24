Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,23 за доллар

100 USD США — 2723,1902 (24 января — 2733,2499).

100 EUR — 2926,8848 (24 января — 2928,6773).

10 RUR — 4,5987 (24 января — 4,5934).

Как сообщал УНИАН, 24 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,22/27,27 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2319 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 271,14 миллиона долларов.