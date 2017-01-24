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20:25 (мск), источник: Noi.md

Молдова наращивает экспорт в страны ЕС

Молдова наращивает поставки в страны Европейского Союза, при этом доля ЕС в общем объеме молдавского экспорта выросла почти до 65%, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По данным Национального бюро статистики, в январе-ноябре 2016 г. Молдова поставила в страны Евросоюза продукции на 1 млрд 199,8 млн долларов, или на 7,2% больше, чем за тот же период годом ранее. За указанный период доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта увеличилась с 62,1% до 64,8%.

Наибольшие объемы молдавского экспорта в страны Евросоюза за 11 месяцев 2016 г. пришлись на Румынию, Италию, Германию, Великобританию и Болгарию.

При этом в январе-ноябре 2016 г., в сравнении с тем же периодом предыдущего года, поставки молдавской продукции в Румынию выросли на 11,9% — до 463,4 млн долларов, в Италию — остались на прежнем уровне (180,8 млн долларов), в Германию — повысились на 7,7% (до 115,5 млн долларов), в Великобританию — снизились на 16,8% (до 108,7 млн долларов), в Болгарию — выросли в 2,7 раза (до 67,2 млн долларов).

Увеличение поставок молдавской продукции было отмечено также в Польшу — на 5% (до 66,5 млн долларов), во Францию — на 5,4% (до 38,3 млн долларов), в Чехию — на 5,1% (до 26,7 млн долларов), в Грецию — на 10,1% (до 25,5 млн. долларов), в Голландию — на 7,3% (до 24,5 млн долларов), в Австрию — на 17,9% (до 24,2 млн долларов), в Испанию — на 0,9% (до 13,6 млн долларов), в Бельгию — на 3,8% (до 8,9 млн долларов), в Венгрию — в 2 раза (до 7,7 млн долларов), в Финляндию — в 3 раза (до 0,8 млн. долларов), в Португалию — в 2,5 раза (до 0,5 млн долларов), в Словению — на 21% (до 0,4 млн долларов), в Ирландию — на 2,2% (до 0,2 млн долларов).

В то же время в остальные государства ЕС молдавский экспорт за указанный период сократился. Так, в Литву было поставлено молдавской продукции на 6,8 млн долларов (-13,8%), Словакию — на 6,5 млн долларов (-18,8%), в Латвию — на 4,7 млн долларов (-53,2%), в Эстонию — на 3,2 млн долларов (-14,8%), на Кипр — на 2,8 млн долларов (-59,9%), в Данию — на 1,1 млн. долларов (-56,3%), в Швецию — на 0,7 млн долларов (-77,2%), в Хорватию — на 0,2 млн. долларов (-5,2%), Люксембург — на 0,1 млн долларов (-72%), Мальту — на 0,1 млн долларов (-74,4%).

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