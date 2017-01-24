Сечин обещал 500 млрд руб. налогов за отмену монополии «Газпрома»

Источник: РИА "Новости"

Полтриллиона в обмен на газ Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на поставки газа «Роснефти» на экспорт через Германию. Об этом говорится в его письме президенту Владимиру Путину, датированном 13 декабря 2016 года. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердили источник в «Роснефти» и топ-менеджер «Газпрома». «Обсуждаемые условия поставок: 7 млрд куб. м газа в год (BP предлагает увеличить объем поставок до 10 млрд куб. м в год). Срок действия договора — 16 лет. Предварительная точка передачи газа — Грайфсвальд (Германия), начало поставок — 2018−2019 годы», — следует из этого письма.

Путин 17 декабря поручил главе Минэнерго Александру Новаку «проработать» обращение Сечина и «доложить».

Согласно документу, в конце 2015 года BP (владеет 19,75% акций «Роснефти») обратилась в «Роснефть» с предложением о покупке ее газа на долгосрочной основе из-за снижения объемов собственной добычи газа. Президент тогда дал поручение проработать эту сделку через «Газпром экспорт» (эта «дочка» «Газпрома» выступила бы агентом). Сечин пишет, что переговоры с BP находятся в продвинутой стадии: «В феврале 2016 года подписано предварительное соглашение, подтверждающее заинтересованность BP в заключении долгосрочного контракта на рыночных условиях».

Заключение контракта с BP, по оценкам «Роснефти», привлечет в бюджет более 500 млрд руб. в виде дополнительных налоговых поступлений.

Это почти половина суммы, вырученной от продажи всех госдолей в нефтяных активах в рамках приватизации в 2016 году и примерно четверть налогов от «Роснефти» за прошлый год. Поступления в бюджет от «Роснефти» Выплаты в бюджет от «Роснефти» с учетом приватизационной сделки в 2016 году превысили 3 трлн руб., сообщил глава компании Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину на встрече 23 января.

Источник: РИА "Новости"

«По бюджетным и фискальным платежам надо сказать, что с учетом приватизационной сделки общий объем выплат в бюджет составил свыше 3 трлн руб.», — цитирует Сечина сайт kremlin.ru.

«Роснефть» купила госдолю в «Башнефти» за 329,7 млрд руб., закрыв сделку 12 октября 2016 года.

В середине декабря главный акционер «Роснефти» АО «Роснефтегаз» перечислил в бюджет от продажи 19,5% акций «Роснефти» 692,4 млрд руб. (в сумме с учетом дивидендов «Роснефтегаза» бюджет получил 710,8 млрд руб. по этой сделке). Консорциум Glencore и катарского фонда Qatar Investment Autority (QIA) приобрели этот пакет акций за €10,2 млрд. Глава «Роснефти» утверждает, что поставки газа для BP не будут конкурировать с контрактами «Газпрома», а вытеснят с европейского рынка газ из США: «Они заместят объемы импортного газа, закупаемого или планируемого к закупке у конкурирующих поставщиков (прежде всего СПГ из США)». Заключение контракта с BP также повысит долю российского газа на европейском рынке и позволит эффективно использовать свободные экспортные газотранспортные мощности, считает Сечин.

По оценкам «Газпрома», в 2016 году его доля на европейском рынке достигла исторического максимума в 34%.

При этом сам «Газпром» не видит среди своих конкурентов на европейском рынке поставщиков СПГ из США. «Надежды на повторение американской сланцевой революции в Европе не оправдались… американский СПГ направляется на другие рынки», — отметил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на Европейской газовой конференции во вторник, 24 января. Он добавил, что «Газпром» в состоянии поставить в Европу столько своего газа, сколько она запросит.

Источник: AP

«Роснефть» по итогам 2016 года обогнала НОВАТЭК по уровню добычи газа, выйдя на второе место после «Газпрома».

В прошлом году компания добыла 67 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем в 2015 году, доложил Сечин на встрече с Путиным 23 января. НОВАТЭК, по предварительным данным, добыл в прошлом году 66,2 млрд куб. м газа. Планы «Роснефти» амбициозны — добывать к 2020 году 100 млрд куб. м газа, что вынуждает компанию бороться за новые рынки сбыта. Согласно письму «Роснефти», компания еще в апреле 2016 года направила в Минэнерго и «Газпром экспорт» проект агентского соглашения о поставках своего газа через единый экспортный канал, но газовая монополия и ее трейдер отказались от проведения переговоров «без аргументации». При этом Сечин напоминает, что аналогичная схема на базе агентского договора между «Газпром экспортом» и «дочкой» «Роснефти» компанией «Итера» действовала при поставках газа в Эстонию до 2014 года и в Латвию до 2015 года. Сечин ​попросил Путина поручить Минэнерго «ускорить проработку организации поставок газа “Роснефти” через “Газпром экспорт” и рекомендовать “Газпрому” в сжатые сроки обеспечить заключение агентского договора», чтобы не упустить возможность нарастить экспорт российского газа в Европу. Экспорт газа «Газпрома» в Европу в 2016 году «В прошлом году мы поставили на немецкий рынок исторический рекордный объем — 49,8 млрд куб. м газа. И Германия продолжает активно наращивать его закупки», — говорил Миллер журналистам 16 января.

По данным монополии, «Газпром» в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с прошлым годом — более чем до 179,3 млрд куб. м.

В частности, экспорт «Газпрома» в Великобританию составил 17,8 млрд куб. м газа (рост на 59,9%), во Францию — 11,5 млрд куб. м (на 18,1%), в Польшу — 11,1 млрд куб. м (на 24,2%), в Австрию — 6,1 млрд куб. м (на 37,9%). Позиция «Газпрома» Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать служебную переписку Игоря Сечина с президентом и переговоры по продаже газа «Роснефти» BP. При этом он объяснил, что у «Роснефти» есть разные планы по монетизации газа, в том числе планы экспортировать свой газ через единый экспортный канал в случае либерализации экспорта.

По его словам, «Газпром» не идет ни на какие уступки в этом вопросе, «пока их не заставят».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать РБК письмо Сечина к Путину, сославшись на тайну служебной переписки. Представитель BP Россия Владимир Буянов 24 января отказался комментировать РБК информацию о деталях переговоров с «Роснефтью». Он пояснил лишь, что BP заинтересована в возможности приобрести газ «Роснефти» для европейского рынка, если у компании появится возможность его экспортировать. Он подчеркнул, что пока таких возможностей нет, обязывающих договоренностей между ними не заключено. Буянов также сказал, что компания рассматривает варианты покупки газа у различных поставщиков. Он не стал комментировать, почему BP не обратилась с предложением купить газ у «Газпрома». Британская BP заинтересована в покупке газа у «Роснефти», однако никаких конкретных договоренностей пока нет, говорил журналистам глава BP Роберт Дадли в кулуарах Петербургского экономического форума 16 июня. «Газ? Да, конечно», — сказал Дадли, отвечая на вопрос, заинтересована ли BP в покупке газа у «Роснефти». «Если бы на рынке был газ от “Роснефти”, мы бы его купили. Но пока нет особых планов на это, договоренностей», — добавил он.

Источник: Reuters

Источник РБК в «Газпроме» назвал позицию «Роснефти» в отношении желания добиться у президента экспорта своего газа «вредным подходом». По его словам, на это письмо «Газпром» уже ответил. «У нас все мощности заняты под наши контракты, а газ для нужд BP мы можем продать сами», — пояснил он РБК. Источник РБК на газовом рынке пояснил, что традиционно «Роснефть» и «Газпром» ведут работу с разными зарубежными партнерами: ключевой партнер «Газпрома» Shell по проекту «Сахалин-2» не работает с «Роснефтью» в крупных проектах, а ExxonMobil и BP — с «Газпромом». Он также полагает, что BP может играть на стороне «Роснефти» в желании расшатать экспортную монополию «Газпрома», чтобы получить альтернативу по покупке газа, что в перспективе может повлиять на цены на российский газ в Европе в сторону их снижения. Пресс-секретарь Алексея Миллера Сергей Куприянов отказался комментировать переписку руководителей других компаний с президентом. Он также не ответил на вопрос РБК о содержании ответа «Газпрома» президенту или «Роснефти» о возможности заключения агентского соглашения на транспортировку ее газа для BP через свои газопроводы. Как писал РБК 20 марта со ссылкой на письмо главы «Газпрома» Алексея Миллера Путину от ноября 2015 года, предправления монополии раскритиковал попытку Сечина разрушить монополию «Газпрома». Предложение Сечина о продаже 7 млрд куб. м газа вне единого экспортного канала не опирается на серьезный анализ европейского рынка, указывал Миллер. По его мнению, дополнительные объемы российского газа лишь ухудшат позицию «Газпром экспорта» не только на рынке, но и в арбитражных разбирательствах. «Выход альтернативных российских поставщиков природного газа (как с государственным участием, так и частных) на рынки Европы приведет к нарушению управления поставками российского трубопроводного газа в Европу, к неизбежному снижению цен на природный газ и, следовательно, к снижению поступлений в бюджет Российской Федерации», — резюмировал руководитель «Газпрома».



Представитель Минэнерго отказался комментировать РБК возможность ускорения проработки поручения Путина по организации поставок газа «Роснефти» через «Газпром экспорт».

Источник в ведомстве пояснил РБК, что разрешение экспортировать газ «Роснефти» по трубопроводам «Газпрома» — не вопрос уровня министра энергетики.

По его мнению, такое решение должен принять лично Владимир Путин, либо же «Роснефть» должна договориться с «Газпромом» самостоятельно. Владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, который также ранее обращался к президенту с просьбой разрешить экспорт газа НОВАТЭКа через «Газпром экспорт» в Европу, не ждет в ближайшие год-два либерализации экспорта трубопроводного газа. «Для нас гораздо важнее одинаковые экономические условия работы на внутреннем рынке для всех его участников и справедливый транспортный тариф», — говорил Михельсон 20 января в интервью «Интерфаксу».

Экспортировать газ по газопроводам сейчас имеет право только «Газпром».