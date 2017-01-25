Воронежский Росреестр за 10 дней принял 12 тыс заявлений на регистрацию прав

Управление Росреестра по Воронежской области приняло более 12 тыс. заявлений на госрегистрацию прав собственности за 10 дней. Еще 1,6 тыс. жителей обратились за постановкой объектов на кадастровый учет, сообщила пресс-служба управления Росреестра по региону во вторник, 24 января. Всего с первых рабочих дней января сотрудники приняли 40,2 тыс. заявлений.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Новый закон предусматривает предоставление услуг в сокращенные сроки. Если житель подает заявление на регистрацию прав и кадастровый учет в отношении одного и того же объекта, процедура займет 10 дней. Отдельно регистрация права собственности займет семь, постановка на учет — пять дней. До этого каждая процедура по отдельности занимала 10 дней. Срок получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости сократили с пяти до трех дней (в Воронежской области за этой услугой в январе обратились 26 тыс. человек).

В России за десять дней работы по новому закону Росреестр принял более 1,1 млн заявлений.

Справка РИА «Воронеж»

Согласно новому закону, регистрацией права и постановкой на кадастровый учет занимаются Росреестр и его территориальные органы. Кадастровый учет и госрегистрация могут проводиться без участия правообладателя. Новый закон вносит изменения в процедуру регистрации прав на объекты, расположенные на дачном или садовом участке. У граждан появится возможность оформить в собственность машиноместо в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, оформить недвижимость в другом регионе по месту проживания заявителя, получить документы на руки в удобное время «курьерской доставкой». Новый закон также установил более продолжительные сроки приостановления госрегистрации.