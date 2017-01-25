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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский Росреестр за 10 дней принял 12 тыс заявлений на регистрацию прав

Срок оформления документов на недвижимость снизился с 1 января.

Управление Росреестра по Воронежской области приняло более 12 тыс. заявлений на госрегистрацию прав собственности за 10 дней. Еще 1,6 тыс. жителей обратились за постановкой объектов на кадастровый учет, сообщила пресс-служба управления Росреестра по региону во вторник, 24 января. Всего с первых рабочих дней января сотрудники приняли 40,2 тыс. заявлений.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Новый закон предусматривает предоставление услуг в сокращенные сроки. Если житель подает заявление на регистрацию прав и кадастровый учет в отношении одного и того же объекта, процедура займет 10 дней. Отдельно регистрация права собственности займет семь, постановка на учет — пять дней. До этого каждая процедура по отдельности занимала 10 дней. Срок получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости сократили с пяти до трех дней (в Воронежской области за этой услугой в январе обратились 26 тыс. человек).

В России за десять дней работы по новому закону Росреестр принял более 1,1 млн заявлений.

Справка РИА «Воронеж»

Согласно новому закону, регистрацией права и постановкой на кадастровый учет занимаются Росреестр и его территориальные органы. Кадастровый учет и госрегистрация могут проводиться без участия правообладателя. Новый закон вносит изменения в процедуру регистрации прав на объекты, расположенные на дачном или садовом участке. У граждан появится возможность оформить в собственность машиноместо в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, оформить недвижимость в другом регионе по месту проживания заявителя, получить документы на руки в удобное время «курьерской доставкой». Новый закон также установил более продолжительные сроки приостановления госрегистрации.

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