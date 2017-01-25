Алиханов о социальном жилье: Не хотелось бы создавать гетто

— Мне не хотелось бы создавать гетто. Отдельные дома на Левитана напоминают самые плохие примеры из пригородов Парижа. Такого мне бы не хотелось, — заявил Алиханов.

Комментируя вопрос развития социального жилья, он отметил, что на сегодняшний день планов по строительству недвижимости за бюджетный счёт нет.

— Пока мы не увидим новой, нормальной, политики у Фонда [жилищного и социального строительства Калининградской области], повторять то, что они реализовали на юго-востоке, мы точно не будем, — сказал глава региона, уточнив, что в микрорайоне отсутствуют дороги и социальные объекты.

Вместе с тем Антон Алиханов подчеркнул, что власти будут стараться «любыми возможностями увеличить социальное жильё» и планируют подходить к решению этого вопроса комплексно.

Ранее жители улицы Левитана пожаловались главе Калининграда Александру Ярошуку на то, что многочисленные сироты, проживающие в микрорайоне, ведут аморальный образ жизни и представляют угрозу для окружающих. «Мне сообщили, что они пьяными по улицам гоняют, особенно в выходные. А тут детей много и с тротуарами проблемы. Это уже превращается в систему», — заявил градоначальник.

Микрорайон «Юго-Восток» начали застраивать несколько лет назад. По предварительным оценкам, вскоре там будет проживать около 30 тысяч человек. Часть квартир на окраине Калининграда отдали под социальное жильё, которое получают выпускники детских домов по достижении совершеннолетия.