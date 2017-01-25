Стоимость строительства ж/д подходов к мосту в Крым осталась неизменной
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым со стороны полуострова осталась неизменной, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым со стороны полуострова осталась неизменной, сообщили РИА Новости в
Ранее проводилось несколько конкурсов на строительство этих подходов со стороны Крыма, но они не состоялись
«Проект распоряжения по контракту направлен в правительство. Контракт будет заключён после выхода распоряжения. Стоимость осталась неизменной», — сообщили в Минтрансе во вторник.
Главгосэкспертиза России ранее согласовала проект строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.