Стоимость строительства ж/д подходов к мосту в Крым осталась неизменной

Ранее проводилось несколько конкурсов на строительство этих подходов со стороны Крыма, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Минтранс РФ предложил компании «Стройгазмонтаж» (СГМ), которая является генподрядчиком создания моста через Керченский пролив, заняться строительством этих железнодорожных подходов.

«Проект распоряжения по контракту направлен в правительство. Контракт будет заключён после выхода распоряжения. Стоимость осталась неизменной», — сообщили в Минтрансе во вторник.

Главгосэкспертиза России ранее согласовала проект строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.