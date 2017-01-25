В Витебске созданы белорусские ультразвуковые ножи

Разработка выполнена по заказу ОАО «Белшина», первая партия новшества уже отправлена в Бобруйск. В будущем планируется организовать поставки отечественных ультразвуковых ножей и на другие предприятия.

Цена белорусской ультразвуковой системы в три раза меньше импортного аналога. Стоимость одного зарубежного ультразвукового ножа минимум 2 тыс. долларов, производство организовано в институте технической акустики. Основные затраты при создании отечественного оборудования пришлись на закупку комплектующих. В комплект системы входят пьезокерамические кольца, что преобразуют электрические колебания в механические колебания, бустер, предназначенный для уменьшения или увеличения амплитуды колебаний, и нож, сделанный из специального титанового сплава. При этом на рабочий инструмент-нож наносится износостойкое нитрид-титановое покрытие.

«Раньше на “Белшине” для резки полотна резины использовали американское оборудование, в том числе ультразвуковые ножи, — рассказал “Ежедневнику” директор института технической акустики НАН РБ Василий Рубаник. — Когда ножи из-за больших циклических нагрузок начали выходить из строя, бобруйчане закупили аналогичное китайское оборудование, которое чуть дешевле, но часто ломается: через неделю или месяц эксплуатации. И тогда представители “Белшины” обратились в наш институт».

Как добавил Василий Рубаник, в перспективе институт готов поставлять ультразвуковые системы в страны СНГ: на шинные предприятия, а также в организации пищепрома, где такое оборудование тоже используется.