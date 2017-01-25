«Серый» ввоз легковых автомобилей в Беларусь сократился в 2016 году в три раза

Как заявил председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), управляющий импортером Volkswagen в Беларуси Сергей Михневич, 2016 год закончился достаточно серьезными изменениями на рынке.

«Если мы посмотрим 2015 год, то он закончился на отметке порядка 50 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, из которых практически половина (22,1 тыс.) приходилась на “серый” ввоз из Российской Федерации. 2016 год показал динамику практически 33% снижения рынка к 2015 году. Но данное снижение произошло за счет уменьшения “серого” сегмента. А вот автомобильные дилеры сумели удержать те же объемы продаж», — пояснил Сергей Михневич.

Так, если в 2015 году официальные продажи составили 27,9 тыс. автомобилей, то в 2016 — 27,7 тыс. При этом «серых» автомобилей из России было ввезено всего 5,9 тысяч.

«Это является успехом на падающем рынке и тем фактом, что сегодня в автоцентрах Беларуси наш покупатель получает цену, лучшую, чем в России и на лучших условиях с точки зрения финансирования», — заявил Сергей Михневич.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидерами продаж минувшего года стали три марки автомобилей: Renault, Volkswagen и Lada. Среди конкретных моделей первое место в Беларуси занимает Volkswagen Polo, которых в 2016 году продано 3445 автомобилей. Второе место досталось Renault Duster (2856 автомобилей), третье — Renault Sandero STEPWAY (2343).

Как заявил Сергей Михневич, общее торможение рынка продолжалось в течение всего 2016 года и проявилось даже в 4 квартале, когда традиционно идет значительный рост продаж. Это происходило, даже, несмотря на то, что все дилеры проводили беспрецедентные акции со скидками и подарками.

По словам эксперта, сегодня дилеры планируют свою деятельность, исходя из двух вариантов развития событий. Первый вариант — пессимистичный, согласно которому в 2017 году рынок легковых автомобилей упадет до отметки 25 тыс. легковых автомобилей (2016 год — около 30 тыс.), а рынок легких коммерческих автомобилей — до отметки не более 2,5 тыс. (2016 год — 2,9 тыс.). Согласно оптимистическому прогнозу, продажи останутся на уровне 2016 года. На рост рынка никто из дилеров даже не надеется.

На рынок прежде всего будет влиять экономическая ситуация в стране и покупательская способность населения, которая сегодня не растет.

«Но есть и позитивные тренды. Это стабилизация экономики и большой отложенный спрос. Мы рассчитываем на то, что стабилизация финансовых условий и улучшение финансовых продуктов на рынке сделают более доступным приобретение машин», — заявил Сергей Михневич.