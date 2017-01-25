Роспотребнадзор не нашел крыс в супермаркете «Фреш 25» во Владивостоке

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Сотрудники приморского управления Роспотребнадзора проверили супермаркет «Фреш 25» на Нейбута во Владивостоке, в хлебном отделе которого ранее пользователи соцсетей якобы обнаружили крысу. Как следует из экспертного заключения центра эпидемиологии в Приморском крае, следов жизнедеятельности грызунов на территории магазина не обнаружено.

«После появления в социальных сетях фотографий с крысой в хлебном отделе якобы нашего супермаркета «Фреш 25» по адресу Нейбута, 51 в магазин прибыли сотрудники Роспотребнадзора по Приморскому краю с проверкой. По факту данной проверки мы получили документ, в котором есть заключение: «следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены, что свидетельствует об эффективности проводимых дератизационных мероприятий» — рассказала ИА PrimaMedia директор по маркетингу сети супермаркетов Елена Алешкина.