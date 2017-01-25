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04:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Роспотребнадзор не нашел крыс в супермаркете «Фреш 25» во Владивостоке

Как гласит экспертное заключение, следов присутствия этих животных в магазине не обнаружено.

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Сотрудники приморского управления Роспотребнадзора проверили супермаркет «Фреш 25» на Нейбута во Владивостоке, в хлебном отделе которого ранее пользователи соцсетей якобы обнаружили крысу. Как следует из экспертного заключения центра эпидемиологии в Приморском крае, следов жизнедеятельности грызунов на территории магазина не обнаружено.

«После появления в социальных сетях фотографий с крысой в хлебном отделе якобы нашего супермаркета «Фреш 25» по адресу Нейбута, 51 в магазин прибыли сотрудники Роспотребнадзора по Приморскому краю с проверкой. По факту данной проверки мы получили документ, в котором есть заключение: «следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены, что свидетельствует об эффективности проводимых дератизационных мероприятий» — рассказала ИА PrimaMedia директор по маркетингу сети супермаркетов Елена Алешкина.

Она также добавила, что ввиду ажиотажа вокруг данной новости о грызуне, «Фреш 25» планирует провести пресс-тур для журналистов города в магазине на Нейбута, чтобы покупатели смогли убедиться, что наличие этих животных в супермаркете исключено.

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