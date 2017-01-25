Консультант Лубянки завис в Лефортово

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами.

По данным "Ъ", арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

В «Лаборатории Касперского» утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ. Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО «Лефортово», рассказал источник «Ъ», близкий к ФСБ. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и «ведется в отношении частного лица».

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник «Ъ».

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В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности (УСБ) ФСБ не ответили на запросы «Ъ». Дозвониться до Сергея Михайлова по номеру его мобильного не удалось. Один из его знакомых подтверждает, что номер недоступен с декабря. В аккаунтах в социальных сетях и онлайн-мессенджерах видно, что господин Стоянов последний раз был онлайн 4 декабря, господин Михайлов — 5 декабря.



О проблемах в ЦИБ «Ъ» рассказывал 13 января — по неофициальной информации, свой пост может покинуть руководитель подразделения Андрей Герасимов. Собеседники «Ъ» связывали происходящее как раз с расследованием УСБ ФСБ в отношении одного из его заместителей.

По их данным, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

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Расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), рассказали «Ъ» топ-менеджеры и совладельцы трех IT-компаний и подтвердил собеседник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник, а также руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. Двое из них уточнили, что в рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.



Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством. Два собеседника «Ъ», знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который «по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране».

Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции. Павел Врублевский Основатель платежной системы Chronopay, давний знакомый Михайлова,

Влияние событий в ЦИБ на отрасль, считает он, можно будет оценивать лишь после появления официальных данных от ФСБ.



Сергей Михайлов также участвует в работе общественных организаций. Он, в частности, входит в кластер по информационной безопасности Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Координатор кластера и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова сообщила «Ъ», что на последнем совещании 12 декабря господина Михайлова не было, хотя прежде он присутствовал всегда. Она называет его «очень компетентным» специалистом, который «помогает достичь взаимопонимания между интернет-компаниями и спецслужбами». Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления «К», а также из Следственного комитета РФ, сообщали ранее в компании.

Руслан Стоянов известен как человек, который умеет выстраивать неформальные контакты. Думаю, что в “Лаборатории Касперского” после этого инцидента подумают о необходимости дистанцироваться от правоохранительных органов и построить более формальные отношения с ФСБ. Андрей Солдатов Главный редактор Agentura.ru