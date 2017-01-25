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12:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госзакупки разносят по прилавкам

Города федерального значения просят независимости в госзаказе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», мэр Москвы Сергей Собянин предложил премьеру Дмитрию Медведеву разрешить городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, — а также субъектам РФ с объемом госзакупок более 100 млрд руб. в год использовать в этой сфере собственные интернет-порталы, не зависящие от Единой информационной системы закупок (ЕИС). Стремление региональных властей к закупочной автономии вызвано нестабильной работой системы и происходит на фоне попыток Минэкономики сосредоточить контроль над ЕИС в своих руках. Белый дом пытается реформировать федеральную систему, передав ее эксплуатацию «Ростеху» по поручению президента.

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо Сергея Собянина от 9 января, в котором мэр Москвы сообщает о «регулярных технических сбоях в работе ЕИС, препятствующих публикации сведений о госзакупках и контрактах, что влечет к их срыву».

Эксплуатирующее ЕИС Федеральное казначейство, куда обращалось правительство Москвы, проблем не решило, сообщает господин Собянин, что затрудняет интеграцию ЕИС с действующей в Москве Единой автоматизированной информационной системой торгов. Мэр отмечает, что доля закупок Москвы в общем объеме составляет до 10%, предлагая законодательно разрешить столице и другим городам федерального значения (Санкт-Петербургу и Севастополю) и регионам с объемом закупок свыше 100 млрд руб. в год эксплуатировать независимые региональные информационные системы, используя ЕИС лишь как дополнительный ресурс.

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Отметим, что с начала года на тематических форумах и в соцсетях пользователи действительно жалуются на ошибки ЕИС и невозможность дозвониться в техподдержку, за которую отвечает Минэкономики. Так, на «Форуме контрактных отношений» (fko.msk.ru) с начала января появилось больше 500 жалоб заказчиков.

«Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга сейчас борется со стихийным бедствием, которое спровоцировала ЕИС, — наши специалисты в ручном режиме исправляют ошибки, выданные системой, и мы, безусловно, поддерживаем инициативу Сергея Собянина», — заявил «Ъ» глава комитета Дмитрий Сучков. Но «при осуществлении инициативы Москвы мы можем получить разные свободы и полномочия, которые будут давать, например, наши информационные системы», что может «поставить крест на единообразии системы госзакупок в РФ», предупреждает он, предлагая приоритетно размещать информацию в региональных системах с последующим обязательным размещением в ЕИС. «Региональные системы представляют логический механизм учета, планирования и исполнения закупочных операций, что нельзя сказать о ЕИС. Правильнее было бы использовать ее для сбора и аналитики данных регионов», — считают в Санкт-Петербурге. Глава департамента экономики правительства Севастополя Элимдар Ахтемов сказал «Ъ», что впервые слышит об инициативе московских властей. Он также напомнил, что власти Крыма и Севастополя до 2017 года с согласия федеральных властей работали по упрощенной схеме госзакупок. «Только с 1 января мы работаем по 44-му ФЗ, как положено», — говорит он.

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«Во многих регионах созданы и эффективно работают свои региональные системы автоматизации закупок, существенно упрощая работу заказчикам и поставщикам», — заявила замдиректора НАИЗ Мария Семенова. Она отмечает, что «некоторые функции региональных систем (например, каталог товаров, работ и услуг) с учетом планируемых законодательных изменений целесообразно передать в ЕИС, что позволит региональным заказчикам сократить временные и финансовые затраты». Президент электронной площадки «РТС-тендер» Виктор Степанов отмечает, что кроме Москвы программное обеспечение для госзакупок есть у Московской области. «Для такого крупного региона, как Москва, важно своевременно проводить закупки, предложение использовать свое ПО для них оправданно», — говорит он.

Курирующий закупки первый вице-премьер Игорь Шувалов на прошлой неделе поручил Минэкономики, Минфину и Федеральному казначейству проработать предложение мэрии Москвы. Заместитель главы Минэкономики Евгений Елин сказал «Ъ», что оно «изучается». Впрочем, само Минэкономики в конце декабря внесло в правительство проект постановления о передаче министерству всех полномочий по развитию и управлению ЕИС, чтобы централизовать процесс приведения ее в порядок. Ведомство также ссылается на многочисленные обращения о сбоях в системе, включая оценки «Ростеха», который претендует на то, чтобы стать единственным поставщиком по ее сопровождению (заказчиком сейчас выступает казначейство, см. «Ъ» от 24 января).

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Софья Окунь

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