Госзакупки разносят по прилавкам
Города федерального значения просят независимости в госзаказе.
Города федерального значения просят независимости в госзаказе.
Как стало известно «Ъ», мэр Москвы Сергей Собянин предложил премьеру Дмитрию Медведеву разрешить городам федерального значения — Москве,
В распоряжении «Ъ» оказалось письмо Сергея Собянина от 9 января, в котором мэр Москвы сообщает о «регулярных технических сбоях в работе ЕИС, препятствующих публикации сведений о госзакупках и контрактах, что влечет к их срыву».
Эксплуатирующее ЕИС Федеральное казначейство, куда обращалось правительство Москвы, проблем не решило, сообщает господин Собянин, что затрудняет интеграцию ЕИС с действующей в Москве Единой автоматизированной информационной системой торгов. Мэр отмечает, что доля закупок Москвы в общем объеме составляет до 10%, предлагая законодательно разрешить столице и другим городам федерального значения (Санкт-Петербургу и Севастополю) и регионам с объемом закупок свыше 100 млрд руб. в год эксплуатировать независимые региональные информационные системы, используя ЕИС лишь как дополнительный ресурс.
Отметим, что с начала года на тематических форумах и в соцсетях пользователи действительно жалуются на ошибки ЕИС и невозможность дозвониться в техподдержку, за которую отвечает Минэкономики. Так, на «Форуме контрактных отношений» (fko.msk.ru) с начала января появилось больше 500 жалоб заказчиков.
«Комитет по госзаказу
«Во многих регионах созданы и эффективно работают свои региональные системы автоматизации закупок, существенно упрощая работу заказчикам и поставщикам», — заявила замдиректора НАИЗ Мария Семенова. Она отмечает, что «некоторые функции региональных систем (например, каталог товаров, работ и услуг) с учетом планируемых законодательных изменений целесообразно передать в ЕИС, что позволит региональным заказчикам сократить временные и финансовые затраты». Президент электронной площадки «РТС-тендер» Виктор Степанов отмечает, что кроме Москвы программное обеспечение для госзакупок есть у Московской области. «Для такого крупного региона, как Москва, важно своевременно проводить закупки, предложение использовать свое ПО для них оправданно», — говорит он.
Курирующий закупки первый
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Софья Окунь