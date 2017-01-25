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04:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Два насыпных участка размером с 11 футбольных полей создадут для ССК «Звезда» в Приморье

Для этого возьмут около 316 тысяч кубометров грунта, который получат при разработке котлована сухого дока.

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Два искусственных земельных участка площадью более 11 футбольных полей планируют создать на Судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне. Для этого возьмут около 316 197 кубометров грунта, который получат при разработке котлована сухого дока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минстроя России.

Вопросы создания двух искусственных земельных участков обсудили в Минстрое России. Заседание межведомственной рабочей группы по координации строительства судостроительного комплекса «Звезда» и жилья для работников СК «Звезда» прошло под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого.

«Планируется, что совокупная площадь искусственных земельных участков на «Звезде» будет около 83 239 кв. метров, что превышает размеры 11 футбольных полей. Для их создания потребуется около 316 197 кубометров грунта, который получат при разработке котлована сухого дока «Звезды», — прокомментировал Леонид Ставицкий.

Он также отметил, что практика создания искусственных земельных участков широко применяется во всем мире, и у России уже есть подобный опыт.

На совещании также стало известно, что создание данных искусственных участков уже согласовало Росрыболовство, но впереди еще предстоит экологическая экспертиза и получение заключения Главгосэкспертизы России.

Леонид Ставицкий также сообщил об итогах деятельности межведомственной рабочей группы по координации строительства судоверфи «Звезда» и жилья для работников СК «Звезда» в 2016 году. Так, в прошлом году была определена потребность в жилье для работников комплекса, разработан и утвержден план поэтапного введения малоэтажного жилого фонда и социальной инфраструктуры, выделены земельные участки под строительство жилья на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) Большой Камень Приморского края, разработан и утвержден проект планировки территории одного из жилых микрорайонов Большого Камня.

На совещании обсудили и текущее состояние строительства жилья для сотрудников ССК «Звезда»; вопросы выделения земельных участков и разработки проектов планировки территории микрорайонов «Садовый» и «Парковый»; строительство инфраструктурных объектов ТОР «Большой Камень»; реконструкцию котельной, обеспечивающей теплоснабжение домов первой очереди строительства, сдача которых запланирована в 2017 году.

По результатам заседания Леонид Ставицкий дал ряд поручений, в том числе подготовить дорожную карту по выделению земельных участков, необходимых для дальнейшего строительства, и план-график реконструкции котельной.

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