Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку
Площадь резервируемых земель — более 10,5 тыс. кв. метров.
Площадь резервируемых земель — более 10,5 тыс. кв. метров.
Мэрия Красноярска зарезервировала часть земли в микрорайоне «Тихие зори» под строительство дороги. Распоряжение за подписью
Согласно документу, территория бронируется «для государственных нужд Красноярского края» под строительство развязки. Площадь земли — 10 511 кв. метров. Участки резервируются на три года.
На занятой территории ограничивается строительство, расширение и реконструкция зданий. Чиновникам департамента градостроительства поручено проинформировать собственников земли о наложенном запрете.
Ранее мэрия уже бронировала земельные участки в районе строительства нового проезда к спорткомплексу «Платинум-Арена», который появится около 4 моста, и на ул. Свердловской. Строительство и реконструкция дорог приурочены к Универсиаде-2019.