Часть земли в «Тихих Зорях» забронировали под новую развязку

Мэрия Красноярска зарезервировала часть земли в микрорайоне «Тихие зори» под строительство дороги. Распоряжение за подписью вице-мэра Михаила Зуевского опубликовано 24 января на официальном портале администрации.

Согласно документу, территория бронируется «для государственных нужд Красноярского края» под строительство развязки. Площадь земли — 10 511 кв. метров. Участки резервируются на три года.

На занятой территории ограничивается строительство, расширение и реконструкция зданий. Чиновникам департамента градостроительства поручено проинформировать собственников земли о наложенном запрете.

Ранее мэрия уже бронировала земельные участки в районе строительства нового проезда к спорткомплексу «Платинум-Арена», который появится около 4 моста, и на ул. Свердловской. Строительство и реконструкция дорог приурочены к Универсиаде-2019.