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05:39 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье едет все больше китайцев и все меньше японцев

По итогам 2016 года Приморский край по делам бизнеса, по частным приглашениям и в роли туристов посетило 460 тысяч человек, рост составил 33%. Всего за минувший год в Приморье приехало 568 тысяч иностранцев, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Самый интенсивный поток был из Китая — почти 370 тысяч человек, что больше показателей 2015 года почти на треть. Свою роль в этом сыграли не только приграничное сотрудничество, но и появление новых авиасообщений (например, тот же Шанхай), чартерных программ, и девальвация рубля. Основная масса туристов из Китая (от 60 до 70%) прибыла в составе групп, то есть в рамках соглашения о безвизовом посещении.

На втором месте — по активности турпотока — Республика Корея. В Приморский край в течение 2016 года прибыло 46,7 тысяч человек, что больше данных 2015 года почти на 63%. Здесь свою роль играет безвизовый режим и большой выбор транспортных возможностей — паром и авиакомпании. На южно-корейском направлении пассажиропоток увеличился на 18%, еженедельно выполняется 21 рейс в направлении Сеула и 4 рейса в направлении Пусана.

Третье место занимают граждане КНДР — их прибыло в Приморье 14,3 тысячи человек, рост составил 4,5%. Но здесь речь идет не столько о туризме, сколько о деловых поездках и расширении контактов. Ибо в общем объеме на долю представителей бизнеса пришлось почти 83%.

Отмечен спад турпотока из Японии: по статистическим данным, в Приморье в течение года прибыло 8,3 тысячи японцев, что на 7% меньше данных 2015 года. Это можно увязать со сложностью в оформлении визы, ценой на авиаперелет и большим наплывом туристов из Китая, которых японцы традиционно недолюбливают. Тем не менее, есть надежда, что после встречи лидеров России и Японии ситуация в 2017 году изменится. Достаточно вспомнить, что в начале ноября 2016 года Владивосток посетила большая делегация представителей японского турбизнеса, задумавшихся о новых маршрутах на Дальний Восток. Упрощение визового режима налицо, да и цены авиаперевозчик понизил, то есть, созданы предпосылки для активизации турпотока.

Показали рост потока такие направления, как Австралия и Германия. И если раньше число туристов из этих стран исчислялось парой-тройкой сотен, то сейчас можно исчислять тысячами. Гости из Австралии перешагнули двухтысячный показатель, показав рост почти в 2,5 раза, рост числа туристов и бизнесменов из Германии составил 5,6 раза.

За последнее три года в регионе отмечено значительно увеличение объемов въездного туризма. Въездной туризм каждый год у нас увеличивается более чем на 9%, внутренний — на 11 — 17%.

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