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05:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Аукцион на освоение месторождения Сухой Лог в Иркутской области проведут 26 января

Две компании подали заявки на участие в торгах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Долгожданный аукцион на освоение золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области состоится в четверг, 26 января. Заявки на участие подали всего две компании: «СЛ Золото» — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» (49%) и «Полюса» (51%), а также компания — «Золото Бодайбо», которую создали бизнесмен Ибрагим Паланкоев и структура ВТБ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

Известно, что попытки освоить Сухой Лог предпринимались еще в советское время. Наряду с отечественными предприятиями в очередь за его золотом выстраивались крупнейшие мировые компании и финансовые институты. В новой российской истории Сухой Лог первый раз намеревались лицензировать в 1998 году.

Напомним, открытие в 60-х годах 20 века в Иркутской области Сухого Лога и дальнейшая его разведка стали кульминацией столетнего изучения Ленского золотоносного района. На сегодня это одно из крупнейших в Евразии золоторудных месторождений. Прогнозные ресурсы золота составляют 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Интерес к месторождению ранее проявляли «Полюс», ГК «Ростех», Polymetal, Nordgold, Kinross, «Высочайший».

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