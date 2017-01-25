Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
22Вечное сияние Джима Керри
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
20Трамп стал 45-м президентом США
06:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Территориальные общественные самоуправления Хабаровского края получат гранты на развитие

В этом году на эти цели увеличены объемы государственной поддержки.

Хабаровск, 25 января, AmurMedia.

Правительство Хабаровского края объявило о проведении конкурса среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) по отбору проектов. Лучшие из них получат гранты. Как сообщили в управлении реализации общественных проектов губернатора и Правительства края, всего в этом году будет распределено 10 млн рублей. Состоится два конкурса. Отбор заявок для участия в первом будет проходить с 8 по 28 февраля, второй планируется провести во втором квартале этого года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как отметил начальник управления Денис Митрофанов, в Хабаровском крае разработана концепция развития территориальных общественных самоуправлений, которая предполагает активное вовлечение граждан в решение социально значимых проблем.

В прошлом году финансирование для ТОС выделили впервые. Тогда на конкурс было предоставлено больше 30 заявок, из которых поддержку получили только четыре объединения. В их числе ТОС «Фортуна», которое построило хоккейную коробку в селе Лермонтовка Бикинского района, ТОС «Вятское» — завершившее работы по обустройству пешеходного моста в одноименном селе.

«Различные формы поддержки жителей, которые объединяясь, реализуют социально значимые проекты, пользуются большой популярностью в крае. Чтобы поддержать больше проектов, губернатором края было принято решение увеличить финансирование на этот год»,

— отметил начальник управления Денис Митрофанов.

Более подробную информацию по участию в конкурсе можно получить на сайте управления ogs.khabkrai.ru (раздел «ТОС» вкладка «Конкурс проектов ТОС») или по телефонам (4212) 35−20−37, 30−16−28.

Напомним, что всего в Хабаровском крае зарегистрировано 48 ТОС. Лидерами движения являются Бикинский район, где создано 14 ТОС и Комсомольск-на-Амуре — 9 объединений. В Вяземском и имени Лазо районах образовано по 5 ТОС, в Верхнебуреинском — 4, в Комсомольском по 3, в Хабаровском, Амурском и Солнечном по 2, в Ванинском и Ульчском по 1.

В отличие от программы поддержки местных инициатив, которая реализуется только в городских и сельских поселениях, ТОС самостоятельно определяют границы своей территории. Это может быть подъезд дома, группа жилых домов, микрорайон и так далее. Активисты общественных самоуправлений также имеют право самостоятельно принимать участие в конкурсах, в то время как по программе эту функцию берет на себя муниципалитет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Наталья Платонова: Я привыкла нести ответственность за свои обещания
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали бюджет слежки Британии за «Адмиралом Кузнецовым»
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь