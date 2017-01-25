Иркутская область на 103,7% выполнила план по вводу жилья
В Иркутской области в 2016 году было введено в эксплуатацию 881,5 тыс. кв. м жилья, это на 3,7% больше установленного плана.
В Иркутской области в 2016 году было введено в эксплуатацию 881,5 тыс. кв. м жилья, это на 3,7% больше установленного плана.
Об этом 25 января 2017 года сообщает
Ввод жилья в эксплуатацию был практически во всех городских округах и муниципальных районах. Более 80% (707,6 тыс. кв. м) от общего объема введено в пяти МО: в Иркутске, Братске, Ангарском городском округе, Иркутском и Шелеховском районах. Планы выполнены полностью.
Планы по вводу в эксплуатацию жилья также были исполнены в следующих территориях: в два и более раз выше запланированных показателей — в Саянске и