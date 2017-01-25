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05:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область на 103,7% выполнила план по вводу жилья

В Иркутской области в 2016 году было введено в эксплуатацию 881,5 тыс. кв. м жилья, это на 3,7% больше установленного плана.

Источник: Reuters

Об этом 25 января 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину. Строительные организации ввели 568,8 тыс. кв. м жилья (64%), индивидуальные застройщики — 312,7 тыс. кв. м. (36%).

Ввод жилья в эксплуатацию был практически во всех городских округах и муниципальных районах. Более 80% (707,6 тыс. кв. м) от общего объема введено в пяти МО: в Иркутске, Братске, Ангарском городском округе, Иркутском и Шелеховском районах. Планы выполнены полностью.

Планы по вводу в эксплуатацию жилья также были исполнены в следующих территориях: в два и более раз выше запланированных показателей — в Саянске и Усолье-Сибирском, в Братском, Ольхонском и Слюдянском районах; более чем в 1,5 раза — в Жигаловском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Эхирит-Булагатском районах. Еще в 15 муниципальных образованиях перевыполнение плановых показателей по вводу в среднем на 20%.

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