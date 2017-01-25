Иркутская область на 103,7% выполнила план по вводу жилья

Об этом 25 января 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину. Строительные организации ввели 568,8 тыс. кв. м жилья (64%), индивидуальные застройщики — 312,7 тыс. кв. м. (36%).

Ввод жилья в эксплуатацию был практически во всех городских округах и муниципальных районах. Более 80% (707,6 тыс. кв. м) от общего объема введено в пяти МО: в Иркутске, Братске, Ангарском городском округе, Иркутском и Шелеховском районах. Планы выполнены полностью.