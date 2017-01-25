В «Сибэко» пообещали уменьшение коммунальных аварий в Новосибирске

Татьяна Целищева, корреспондент: Куда пойдут деньги от повышенных тарифов на коммунальные услуги? Вопрос взолновал общественность после утверждения новых расценок на тепло и воду. Напомню, с 1 июля эти услуги в Новосибирске в среднем подорожают на 15 процентов. Сегодня решено: расходование средств возьмут под контроль власти города и области.

Областной департамент по тарифам и мэрия Новосибирска подписали два соглашения — с Горводоканалом и Сибирской энергетической компанией. Повышенные тарифы позволят получить дополнительные деньги. 200 миллионов — поставщику холодной воды. И 664 млн — производителю тепла и горячей воды.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: Дополнительно собранные средства должны быть направлены на увеличение надежности тепловой системы. Именно на эти цели, ни на какие другие.