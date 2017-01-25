В «Сибэко» пообещали уменьшение коммунальных аварий в Новосибирске

Татьяна Целищева, корреспондент: Куда пойдут деньги от повышенных тарифов на коммунальные услуги? Вопрос взолновал общественность после утверждения новых расценок на тепло и воду. Напомню, с 1 июля эти услуги в Новосибирске в среднем подорожают на 15 процентов. Сегодня решено: расходование средств возьмут под контроль власти города и области.
Областной департамент по тарифам и мэрия Новосибирска подписали два соглашения — с Горводоканалом и Сибирской энергетической компанией. Повышенные тарифы позволят получить дополнительные деньги. 200 миллионов — поставщику холодной воды. И 664 млн — производителю тепла и горячей воды.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: Дополнительно собранные средства должны быть направлены на увеличение надежности тепловой системы. Именно на эти цели, ни на какие другие.
Руслан Власов, генеральный директор АО «СИБЭКО»: Мы, как профессионалы, прописали и оцифровали те параметры эффективности, которых мы должны добиться. Это на 11 процентов улучшит состояние надежности.
Сколько труб модернизировали, сколько рублей потратили? Адреса и суммы — теперь в открытом доступе. За использованием денег будет следить департамент по тарифам, ход ремонтных работ возьмут под контроль технические службы города, депутаты и общественники.
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: Два раза в год, по полугодиям будет представляться публичный отчет по этим направлениям. В то же время в летний период, когда будут идти все эти работы будем, как правило, по субботам объезжать, смотреть, как делается, что делается, в каких объемах.
Татьяна Целищева, корреспондент: Дополнительные деньги поставщики ресурсов получат в конце лета. Однако к ремонтным работам приступят, не дожидаясь этих средств. Уже в апреле.