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07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В «Сибэко» пообещали уменьшение коммунальных аварий в Новосибирске

Коммунальных аварий должно стать меньше. Благодаря дополнительным инвестициям. Поставщики ресурсов теперь обязаны отчитываться за потраченные деньги. Подробнее расскажет корреспондент «Вестей» Татьяна Целищева.

Татьяна Целищева, корреспондент: Куда пойдут деньги от повышенных тарифов на коммунальные услуги? Вопрос взолновал общественность после утверждения новых расценок на тепло и воду. Напомню, с 1 июля эти услуги в Новосибирске в среднем подорожают на 15 процентов. Сегодня решено: расходование средств возьмут под контроль власти города и области.

Областной департамент по тарифам и мэрия Новосибирска подписали два соглашения — с Горводоканалом и Сибирской энергетической компанией. Повышенные тарифы позволят получить дополнительные деньги. 200 миллионов — поставщику холодной воды. И 664 млн — производителю тепла и горячей воды.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: Дополнительно собранные средства должны быть направлены на увеличение надежности тепловой системы. Именно на эти цели, ни на какие другие.

Руслан Власов, генеральный директор АО «СИБЭКО»: Мы, как профессионалы, прописали и оцифровали те параметры эффективности, которых мы должны добиться. Это на 11 процентов улучшит состояние надежности.

Сколько труб модернизировали, сколько рублей потратили? Адреса и суммы — теперь в открытом доступе. За использованием денег будет следить департамент по тарифам, ход ремонтных работ возьмут под контроль технические службы города, депутаты и общественники.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: Два раза в год, по полугодиям будет представляться публичный отчет по этим направлениям. В то же время в летний период, когда будут идти все эти работы будем, как правило, по субботам объезжать, смотреть, как делается, что делается, в каких объемах.

Татьяна Целищева, корреспондент: Дополнительные деньги поставщики ресурсов получат в конце лета. Однако к ремонтным работам приступят, не дожидаясь этих средств. Уже в апреле.

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