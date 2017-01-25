Новые ГОСТы должны прекратить фальсификацию молока

Если новые ГОСТЫ примут, то фальсификация прекратится еще на стадии выращивания коровы. Корреспонденты ОТС узнали о цепочке химических превращений и народные методы проверки качества молока.

В рационе у коров только сено и концентраты, то есть, размолотое зерно, и немного соли — хлорид натрия вымывается из организма коровы в период лактации. В одном из фермерских хозяйств животным не дают кормов с азотом — в большом количестве эти добавки ни к чему хорошему не приведут.

— От таких добавок быстро разрушаются внутренние органы, в основном, печень — в организме у коров накапливаются кислоты, — говорит ветеринарный врач фермерского хозяйства Ольга Дорофеева.

Белок — главный показатель для получения сертификата на продажу и прибыли для производителей. Если белка содержится меньше нормы, значит, молоко разбавлено водой. Новые стандарты определяют, сколько именно пищевых добавок насыпали в корм коровам. В организме животных азот превращается именно в белок, но искусственный, а значит, вредный для покупателя.

Что будет с ценой за литр? Специалисты говорят, она может вырасти, но несущественно. Корм — лишь небольшая составляющая в производственном процессе. Главные показатели для молочных продуктов — содержание белка и жира. Но каждый образец должен пройти еще десятки испытаний. Впрочем, определить качество можно и старыми бабушкиными способами. Для этого можно использовать средства, которые есть на любой кухне. Казеиновый белок сворачивается, если в молоко добавить водку. Это значит, что продукт хороший. Если в молоке есть крахмал, то это можно выявить с помощью йода — продукт должен посинеть. А если в молоко добавили мел (такое тоже случается), то узнать это поможет уксус — оно сразу зашипит.

Решение о новых ГОСТАх и технических условиях в Росстандарте примут в феврале. В бутылках на прилавках должно стать меньше азота, а в рационе питания коров — меньше добавок.