Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
22«Облик перемен»
06:48 (мск), источник: VN.RU

Новые ГОСТы должны прекратить фальсификацию молока

В стандарты на сырое молоко внесут изменения. Сегодня производители завышают белковые показатели с помощью азотных кормов, а покупатели получают несварение желудка.

Если новые ГОСТЫ примут, то фальсификация прекратится еще на стадии выращивания коровы. Корреспонденты ОТС узнали о цепочке химических превращений и народные методы проверки качества молока.

В рационе у коров только сено и концентраты, то есть, размолотое зерно, и немного соли — хлорид натрия вымывается из организма коровы в период лактации. В одном из фермерских хозяйств животным не дают кормов с азотом — в большом количестве эти добавки ни к чему хорошему не приведут.

— От таких добавок быстро разрушаются внутренние органы, в основном, печень — в организме у коров накапливаются кислоты, — говорит ветеринарный врач фермерского хозяйства Ольга Дорофеева.

Белок — главный показатель для получения сертификата на продажу и прибыли для производителей. Если белка содержится меньше нормы, значит, молоко разбавлено водой. Новые стандарты определяют, сколько именно пищевых добавок насыпали в корм коровам. В организме животных азот превращается именно в белок, но искусственный, а значит, вредный для покупателя.

Что будет с ценой за литр? Специалисты говорят, она может вырасти, но несущественно. Корм — лишь небольшая составляющая в производственном процессе. Главные показатели для молочных продуктов — содержание белка и жира. Но каждый образец должен пройти еще десятки испытаний. Впрочем, определить качество можно и старыми бабушкиными способами. Для этого можно использовать средства, которые есть на любой кухне. Казеиновый белок сворачивается, если в молоко добавить водку. Это значит, что продукт хороший. Если в молоке есть крахмал, то это можно выявить с помощью йода — продукт должен посинеть. А если в молоко добавили мел (такое тоже случается), то узнать это поможет уксус — оно сразу зашипит.

Решение о новых ГОСТАх и технических условиях в Росстандарте примут в феврале. В бутылках на прилавках должно стать меньше азота, а в рационе питания коров — меньше добавок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иномарку размотало на трассе «Иртыш», двое погибли
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали бюджет слежки Британии за «Адмиралом Кузнецовым»
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь