В Казахстане начнут блокировать незарегистрированные телефоны

В Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» закреплена обязательная регистрация идентификационных кодов (IMEI) телефонов.

Сейчас в Казахстане активно начато создание единой базы IMEI-кодов. Как рассказали в пресс-службах Kcell и Beeline, Министерство информации и коммуникации РК уже провело совещания с участием операторов сотовой связи по этому вопросу.

«Активная работа с операторами сотовой связи по созданию единой базы IMEI-кодов началась в январе 2017 года, после принятия закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму” от 22 декабря 2016 года, которым были внесены соответствующие изменения и в Закон “О связи”», — рассказали в пресс-службе Kcell, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

Согласно этому закону, операторы мобильной связи обязаны блокировать телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы. Запрет вводится с 1 июля 2017 года.

«Положения данного закона о создании единой базы IMEI-кодов, оператора такой базы, регистрации абонентских устройств подвижной сети, и запрете оператору сотовой связи предоставлять услуги по незарегистрированным абонентским устройствам подвижной сети, за исключением случаев, предусмотренных правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи, вводятся в действие с 1 июля 2017 года», — пояснили в пресс-службе Kcell.

Представителей Kcell, Beeline уже включили в рабочую группу по созданию единой базы IMEI-кодов. В Kcell сообщили, что сейчас обсуждается вопрос процесса взаимодействия информационных систем государственных органов.

«В настоящее время мы принимаем участие в рамках рабочей группы, готовим свои предложения по этому и другим актуальным вопросам. У операторов есть определенные обязательства, закрепленные в законодательстве, но по форме участия операторов в реализации данного проекта пока нет четкого понимания», — сказали в пресс-службе Beeline, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

Согласно закону, в ближайшее время регулятор должен разработать правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Каким образом казахстанцы будут регистрировать свои телефоны пока не ясно, механизм еще не проработан. В Kcell сообщили, что сейчас готовят свои предложения.

«Сейчас как раз идет обсуждение между сторонами (операторами, силовиками, в том числе держателями этого процесса), как будет происходит механика. Есть несколько сценариев. Сейчас обсуждаются, как это сделать максимально легко и просто, чтобы все работало и в то же время не потребовало каких-то катаклизмов», — рассказали в Beeline.

Также операторы мобильной связи рассказали о целесообразности регистрации телефонов. «Согласно досье на проект данного закона, создание единой базы IMEI-кодов направлено на профилактику краж чужого имущества. Также в досье указано, что в качестве примера приведены нормы законодательства Кыргызской Республики по вопросу регистрации идентификационных кодов абонентских устройств, и что изучение международного опыта показало наиболее успешную практику нормотворчества по данному вопросу в Турции, Азербайджане, Украине», — объяснили в Kcell.

«Мы не можем комментировать целесообразность создания такой базы, однако есть опыт внедрения подобных инициатив в других странах и определенный эффект, который был достигнут в процессе запуска такого инструмента в уменьшении случаев краж телефонов и других подключенных устройств», — пояснили в Beeline.