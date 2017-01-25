В Казахстане начнут блокировать незарегистрированные телефоны
В Казахстане начнут блокировать телефоны, которые не были зарегистрированы в единой базе
В Казахстане начнут блокировать телефоны, которые не были зарегистрированы в единой базе
В Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» закреплена обязательная регистрация идентификационных кодов (IMEI) телефонов.
Сейчас в Казахстане активно начато создание единой базы
«Активная работа с операторами сотовой связи по созданию единой базы
Согласно этому закону, операторы мобильной связи обязаны блокировать телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы. Запрет вводится с 1 июля 2017 года.
«Положения данного закона о создании единой базы
Представителей Kcell, Beeline уже включили в рабочую группу по созданию единой базы
«В настоящее время мы принимаем участие в рамках рабочей группы, готовим свои предложения по этому и другим актуальным вопросам. У операторов есть определенные обязательства, закрепленные в законодательстве, но по форме участия операторов в реализации данного проекта пока нет четкого понимания», — сказали в
Согласно закону, в ближайшее время регулятор должен разработать правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Каким образом казахстанцы будут регистрировать свои телефоны пока не ясно, механизм еще не проработан. В Kcell сообщили, что сейчас готовят свои предложения.
«Сейчас как раз идет обсуждение между сторонами (операторами, силовиками, в том числе держателями этого процесса), как будет происходит механика. Есть несколько сценариев. Сейчас обсуждаются, как это сделать максимально легко и просто, чтобы все работало и в то же время не потребовало
Также операторы мобильной связи рассказали о целесообразности регистрации телефонов. «Согласно досье на проект данного закона, создание единой базы
«Мы не можем комментировать целесообразность создания такой базы, однако есть опыт внедрения подобных инициатив в других странах и определенный эффект, который был достигнут в процессе запуска такого инструмента в уменьшении случаев краж телефонов и других подключенных устройств», — пояснили в Beeline.
На презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» в Мажилисе Парламента РК в сентябре 2016 года заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев рассказал, что для предотвращения использования на сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми