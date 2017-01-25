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07:28 (мск), источник: Kapital.kz

Аналитик дал прогнозы по сделке Казкома и Народного банка

На финансовом рынке грядут перемены. 20 января в Казкоме заявили о том, что банк вступил в предварительные переговоры с Народным банком в отношении потенциальной сделки.

Источник: Kapital.kz

«Сейчас переговоры находятся на самой ранней стадии», — сообщили в Казкоме.

В Народном банке также дали комментарии. «На данный момент рано говорить об условиях потенциальной сделки, в случае если таковая состоится», — отмечалось в сообщении.

В тот же день в Народном банке корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz уточнили, что «банк не рассматривает вариант слияния с Казкомом». «Предположу, скорее всего, рассматривается вариант покупки Народным банком Казкоммерцбанка. Но, думаю, что вряд ли обсуждается слияние. Сложно сказать, будет ли произведен полный выкуп акций Казкома или только контрольный пакет. Возможно, в случае поглощения Казкома, бренд Qazkom перестанет существовать», — сообщил в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz исполнительный директор «Асыл-Инвест» Нурлан Рахимбаев.

Одновременно он подчеркивает, что для Народного банка потенциальная сделка по слиянию или поглощению с Казкомом «не совсем интересна». «Несмотря на то, что Казком — это крупный системообразующий банк, у него есть проблемы с качеством активов. Это могут негативно отразиться на качестве активов Народного банка», — отмечает аналитик.

Нурлан Рахимбаев считает, что акции Казкома могут быть реализованы по цене ниже балансовой. К слову, если посмотреть на динамику котировок акций Народного банка и Казкома, инвесторы предполагают, что Народный банк поглотит Казком. С пятницы, 20 января, простые акции Народного банка подешевели с 55 тенге до 51,6 тенге. Бумаги Казкома подорожали с 222 тенге до 226,6 тенге. «Цена на акции может вернуться на прежние уровни, когда ситуация по сделке прояснится», — заметил вице-президент «Сентрас Секьюритис» Ольга Эм.

«В этом году вряд ли завершится сделка», — считает Нурлан Рахимбаев.

Напомним, в ноябре 2016 года некоторые СМИ сообщали о том, что Казком ведет переговоры с Народным банком о слиянии. Тогда в Казкоме сообщили, что банк не делал предложений и не получал предложений от Народного банка относительно возможного слияния. «Никаких переговоров между двумя банками относительно какого-либо слияния не ведется», — сообщали корреспонденту центра деловой информации Kapital. kz в Казкоммерцбанке.

Тогда в Народном банке также прокомментировали информацию о слиянии. «Народный банк отмечает спекуляции в СМИ о возможном слиянии с Казкомом. Поясняем, Народный банк не получал и не делал предложений по слиянию или иному объединению с Казкомом. Действительно, в течение 2016 года в рамках общих дискуссий рассматривались различные сценарии дальнейшего развития казахстанского банковского сектора. Это, по нашему мнению, не может расцениваться как проведение переговоров. Отсутствует какая-либо определенность, что это приведет к началу переговоров между сторонами», — отметили в банке в ноябре прошлого года.

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