Восстановление «Шушенской марки» оценили в 400 млн рублей

Восстановление ликероводочного завода «Шушенская марка» обойдется потенциальному инвестору в 350−400 млн рублей. Об этом на заседании комитета по экономической политике Заксобрания сообщил министр торговли Анатолий Цыкалов.

По данным представителя ведомства, в указанную сумму входит ремонт площадки завода, предлицензионная подготовка и лицензирование, приобретение сырья и разработка бренда. Учитывая дефицитность бюджета, было принято решение передать предприятие в частную собственность.

При этом чиновники выяснили, что инвесторы не намерены вкладываться в завод без достаточных рычагов управления. Совместное владение предприятием по концессионному соглашению противоречит федеральному законодательству. В итоге единственным решением осталась продажа «Шушенской марки» на аукционе.

Цыкалов пояснил, что план по восстановлению работы завода уже составлен. Профиль предприятия останется прежним, а жители Шушенского получат дополнительные рабочие места. Ежегодно в бюджет региона планируется поступление 300 млн рублей в виде налогов.

Комитет поддержал продажу завода. Итоговое решение будет принято на ближайшей сессии Заксобрания, которая пройдет 26 января. Правительству рекомендовано до 1 марта подготовить и представить концепцию развития отрасли.