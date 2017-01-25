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07:13 (мск), источник: Informburo.kz

«Доступное жильё» в Актау через год потрескалось, замёрзло и покрылось плесенью

Стены домов, построенных чуть больше года назад в Актау для бюджетников и как «доступное жильё для всех категорий граждан», покрылись плесенью и дали трещины, пишет Lada.kz.

Жильцы 33-микрорайона говорят, что многоэтажные строения выглядят новыми только снаружи. Внутри же стены рассыпаются, полы гниют, а находиться в квартирах невыносимо холодно, рассказали жильцы.

Актаусцы сообщили, что, покупая новую жилплощадь по программе «Доступное жильё», надеялись, что наконец-то смогут жить в лучших условиях.

«У нас сейчас такая ситуация: как зима началась, на 12 и 11 этажах стало просто страшно. Как снаружи похолодало, внутри тоже стало невыносимо. На стенах пошла плесень, сырость, у нас дети все астматиками стали», — говорит жительница дома Гульжанат Сагинбаев.

Жалуются и на плесень, и на трещины в стенах новых домов.

Нурбол Тукешов с семьёй взял в ипотеку четырёхкомнатную квартиру, но жить пятерым домочадцам, как рассказал мужчина, приходится в одной комнате. В остальных находиться невозможно. Слова жильцов подтвердили и эпидемиологи, которые провели в квартире замеры температуры. По заключению специалистов департамента по защите прав потребителей Мангистауской области, температура воздуха оказалась ниже нормы.

Со своими проблемами жители новостройки обращались в акимат Актау. Здесь, по словам жильцов, обещали устранить проблему. С тех пор прошёл почти месяц.

«В этом году были не предусмотренные проектом холода и ветры, поэтому стены промерзли. Это рассчитано было на одну температуру, а погода была другая, температура ниже, и ветры, поэтому надо утеплять. Утеплять мы будем, сейчас как раз мы это делаем», — сообщал технический руководитель компании-подрядчика Бари Хайбулин.

Сроки устранения проблем подрядчики не назвали. Дом находится на гарантии. «Такие проблемы обычно бывают на севере, здесь таких проблем никогда не было. Но стройматериалы, которые использовались при строительстве, были другие. Я считаю, это тоже влияет, потому что пеноблок — это нечто похожее на мелкий ячеистый бетон. Тоже бетон. А бетон вместе с бетоном дает “мостик холода”, поэтому сейчас стена промерзает. Мы этим сейчас занимаемся, всё это устраняем», — сообщил начальник участка строительной компании Рафаиль Бектемиров.

Для утепления дома, как рассказали в строительной компании, будут применять другую технологию. Больше проблем с температурой в квартирах, по заверению подрядчиков, не возникнет. Учесть ошибки обещают и при строительстве новых домов. Однако строители также имеют претензии к жителям дома.

«Но вы же, все жители, должны хотя бы, как в советское время, выбрать старшего по подъезду, чтобы он занимался всеми внутренними делами: канализационными шахтами, подъездами, контролем за отоплением и так далее», — попенял замерзающим жильцам дома Рафаиль Бектемиров.

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