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06:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кафе на ул. Павлова оштрафовали за обсчет клиентов на банкете

Руководству заведения выписали штраф в размере 20 тыс. рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярское кафе «Русский размер», расположенное на ул. Павлова, оштрафовали за обсчет посетителей во время банкета. Руководству заведения выписали штраф в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомство обратился один из клиентов заведения. Он рассказал, что после банкета ему дали чек с завышенными ценами. С посетителя взяли 2320 рублей вместо 1570 рублей. За три бутылки пива он заплатил 420 рублей вместо 390, а за бутылку вина — 960 рублей вместо 800 рублей.

«За выявленные нарушения законодательства ООО “Новый размер” привлечено к административной ответственности по ч. 1ст. 14.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес ООО «Новый размер» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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