Приморцам помогут выплатить ипотеку

«Эта мера социальной поддержки популярна у новоселов. В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы «Жилье для российской семьи. Учитывая это, в 2017 году расходы на компенсации по ипотеке увеличили. В прошлом году сумма составила 52 миллиона рублей. В этом запланированная превысила 87 миллионов рублей», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, социальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования действует в Приморье с 2012 года в рамках майского Указа Президента. Документ предписывает субъектам формирование специальных условий для возмещения расходов по ипотеке.

Выплаты, компенсирующие часть расходов по уплате процентов за ипотеку, новоселы получают, если сумма ипотечного кредита не превышает 2,5 миллиона рублей.

«Размер социальной выплаты составляет 50 процентов собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту», — говорится в сообщении.

Компенсация на проценты по ипотеке производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков. А также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Вице-губернатор края Павел Серебряков считает, что социальная поддержка в таком вопросе, как ипотечное кредитование стимулирует семьи приобретать жилье в новых домах.

«Снижение расходов на ипотеку с помощью государства — это существенная помощь семейному бюджету. Особенно это важно для молодой семьи с детьми. А среди получателей выплат таких абсолютное большинство», — подчеркивает он.

С начала действия закона правом снизить затраты на ипотечные кредиты с помощью государства воспользовались около 1,4 тысячи приморцев.

Фото: ИА «Дейта».