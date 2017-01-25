В Омскую область попытались ввезти 100 незарегистрированных шкур овец

100 незарегистрированных шкур овец попытались ввезти на территорию Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Автомобиль ехал из Казахстана. Сотрудники ППУ «Одесский» задержали его и досмотрели. В машине находилось 100 овечьих шкур. Специальный ветеринарный сертификат на кожсырьё не был зарегистрирован в информационной системе ЕАСУ Республики Казахстан, что может свидетельствовать о незаконном оформлении или подделке документа.

В результате груз отправили обратно в Казахстан, правонарушителя привлекли к ответственности.