В Омскую область попытались ввезти 100 незарегистрированных шкур овец
Автомобиль ехал из Казахстана.
Автомобиль ехал из Казахстана.
100 незарегистрированных шкур овец попытались ввезти на территорию Омской области. Об этом сообщает
Автомобиль ехал из Казахстана. Сотрудники ППУ «Одесский» задержали его и досмотрели. В машине находилось 100 овечьих шкур. Специальный ветеринарный сертификат на кожсырьё не был зарегистрирован в информационной системе ЕАСУ Республики Казахстан, что может свидетельствовать о незаконном оформлении или подделке документа.
В результате груз отправили обратно в Казахстан, правонарушителя привлекли к ответственности.