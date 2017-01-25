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07:16 (мск), источник: Tengrinews

Можно ли ввезти в Казахстан машину без кнопки ЭВАК

С 1 января 2017 года казахстанцы могут без проблем пригнать машину из стран ЕАЭС, однако ввоз из-за пределов союза стал крайне сложным, а спустя несколько лет он, возможно, будет практически невозможным из-за новых требований техрегламента.

Источник: Tengrinews

Портал «Колеса» выяснил, осталась ли у казахстанцев возможность самостоятельно импортировать в страну автомобиль.

С нового года для получения паспорта транспортного средства необходима отметка о наличии работоспособной системы автоматического вызова экстренных оперативных служб, она в Казахстане называется ЭВАК. Если отметки нет, но паспорт не получить и поставить на учет автомобиль не получится.

Терминалы ЭВАК можно установить, но в законах существует препятствие в виде дорогостоящих краш-тестов, необходимых для сертификации подобной инсталляции. Остается два варианта импорта автомобиля.

Первый, по мнению издания, является заманчивым, но сомнительным. Существует документ, называемый Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Его получают официальные импортеры и сборочные предприятия. Выдается ОТТС на три года на модель либо совокупность моделей, построенных на одной платформе. Если тип транспортного средства, которое вы желаете ввезти, уже получал ОТТС, то выдать СБКТС могут на основании этого одобрения без каких-либо испытаний.

«Правда, есть несколько но. Решать, получит ли автомобиль заветное свидетельство или нет, могут только в сертифицированных лабораториях, услуги которых не бесплатны. Цены стартуют от 20 тысяч тенге. Список документов, которые необходимо предоставить, варьируется, но как минимум потребуется VIN-код, ПТС (или его аналог) и копия вашего паспорта. Дополнительно специалисты могут запросить фотографии машины и другую документацию. Такой способ может сработать, к примеру, при перегоне Toyota Camry текущего поколения из США. На казахстанском рынке присутствует модель для стран СНГ, она несколько отличается от “американца” и поставляется из РФ. Машина соответственно имеет российские документы, хотя фактически это один и тот же авто. Однако если сотрудники лаборатории посчитают, что СБКТС на основании имеющихся ОТТС выдать нельзя, то от покупки стоит отказаться или же перейти к варианту номер два», — пишет издание.

Второй вариант является дорогим, и, как пишут «Колеса», достаточно «бредовым». «Фактически возможность пригнать машину все еще остаётся, но вместо одного автомобиля, как нового, так и б/у, придется приобретать три идентичных авто. Зачем? Все просто — для испытаний. Троицу необходимо будет оснастить терминалами ЭВАК. Два автомобиля разобьют для проверки работоспособности системы, и если всё окажется хорошо, то на третий выдадут необходимые документы. Как мы уже писали выше, стоимость такой процедуры астрономическая», — пишет издание.

«Колеса» делают вывод, что с частным импортом, скорее всего, придется попрощаться.

«Впрочем, для абсолютного большинства ничего особо не поменяется. Частный и серый импорт авто в страну уже давно исчезающе мал. Падение показателей в сравнении с 2015 годом многократное. К примеру, в 2016 году казахстанцы ежемесячно ввозили из-за пределов ЕАЭС около 150 машин. Годом ранее это значение было выше в четыре раза, — сообщает издание.

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