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07:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Предпринимателей Башкирии приглашают принять участие в конкурсе торговли и питания

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Перед новым годом в рамках программ развития сельского предпринимательства Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму, Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана в селе Караидель был запущен объект деловой инфраструктуры — Центр делового сопровождения.

Одна из основных целей новой структуры — проведение конкурсов, фестивалей, других мероприятий, предусматривающих выявление профессиональных предпринимателей, предоставление им новых импульсов для развития.

Первым в 2017 году запланирован конкурс под названием «Караидельский фестиваль торговли и питания», где местные предприниматели в сфере торговли и питания смогут продемонстрировать свои конкурентные позиции перед широкой аудиторией. Эта возможность особенно актуальна в условиях конкуренции малых торговых предприятий с сетевыми структурами торговли.

Оценивать качество оказываемых услуг будут эксперты — члены жюри, приглашенные из числа опытных предпринимателей города Уфы.

Заявки на участие могут подавать предприниматели, имеющие в районных центрах розничные торговые объекты продовольственных товаров площадью до 70 кв. метров, непродовольственных товаров, пекарни, постоянно действующие объекты общественного питания.

В числе основных призов для победителей значатся различное оборудование по автоматизации торговли, в том числе онлайн кассы, установка которых для ряда организаций станет обязательным с 1 июля этого года.

Заявки могут подать предприниматели Караидельского, Аскинского, Татышлинского и Балтачевского районов. Для этого необходимо связаться по телефонам: 8 800 250−29−08; 8 987−24−31−639; 8 347 266−26−45 либо прийти в офис Центра делового сопровождения по адресу: село Караидель, ул. Первомайская, д. 28.

Участие бесплатное. Заявки принимаются до 24 января.

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