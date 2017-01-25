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09:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Казанской ратуше состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России».

Источник: ИА Татар-информ

Мероприятие приветственным словом открыл Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

«Федеральная программа “100 лучших товаров России” успешно работает уже 19 лет. Республика Татарстан в течение многих лет является лидером среди субъектов федерации в реализации этой программы. Начиная с 2004 года, когда был учрежден региональный этап федеральной программы — конкурс “Лучшие товары и услуги Республики Татарстан”, в нем приняли участие около 2500 предприятий, которые представили более 5 тысяч наименований продукции и услуг. Из них на федеральный этап были выдвинуты около 1500 наименований, из которых лауреатами стали около 600. Участие в конкурсе содействует продвижению татарстанской продукции на внутренний и внешний рынки», — отметил глава Правительства РТ.

Первыми награду из рук Премьер-министра РТ получили представители компании «ТАИФ-НК». Нефтехимики были удостоены высшей награды «Инновация-2016» за разработку и изготовление дорожного полимерно-битумного материала марки «ПБВ 60».

Пять компаний были отмечены еще одной высшей наградой — призом «Лидер качества». По сути, это и есть пятерка лучших производителей по итогам 2016 года. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» призером стала компания «Нижнекамскнефтехим». Альметьевскую чулочно-насочную фабрику «Алсу» признали лучшей в номинации «Промышленные товары для населения». В номинации «Продовольственные товары» лидером качества стал «Тепличный комбинат “Майский”». Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ признана лучшей в номинации «Услуги». Казанский техникум народных художественных промыслов и мастер Мадина Махмутова стали победителям в номинации «Изделия народных и художественных промыслов».

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов перед тем, как вручить награды, поздравил всех победителей конкурса и рассказал присутствующим о том, как с каждым годом расширяются масштабы проекта. «За 13 лет существования этот конкурс стал традиционным и приобрел серьезный статус. Результат конкурса показывает, что в Татарстане производятся качественные и конкурентноспособные товары и услуги, реализуются крупные инновационные проекты, осваиваются новые высококачественные виды продукции. Нас радует, что ежегодно количество участников конкурса поступательно растет. В 2016 году в республиканском конкурсе участвовало 447 наименований товаров и услуг от более чем двухсот предприятий и организаций. По итогам конкурса звания лауреата удостоены 83 наименования продукции и услуг. Ежегодно перечень участников конкурса обновляется приблизительно на треть, и порядка 40 процентов от всех заявок составляют представители малого и среднего бизнеса», — сказал глава Минпромторга республики.

Действительно, среди лауреатов и победителей помимо таких крупных компаний, как «ТАИФ-НК», «Татнефть», «Казаньоргсинтез», было довольно много небольших предприятий.

Директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в РТ Фарид Туктаров, награждая предприятия и организации из сферы услуг, отметил позитивную динамику по количеству участников конкурса. «Номинация “Услуги” является не только самой большой, но и самой динамичной. За три года нам удалось увеличить количество участников практически в три раза. Это говорит о важности и понимании значимости данного сегмента нашей экономики», — сказал Фарид Туктаров.

Организаторы конкурса отмечали, что качество татарстанских товаров подтверждается результатами российских и международных конкурсов и, самое главное, покупательским спросом. По словам Альберта Каримова, в 2016 году на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» выдвинуто 177 товаров от 98 предприятий республики, 59 из них стали лауреатами.

Победители конкурса, кроме всего прочего, получили возможность маркировать продукцию знаком «Лучший товар Республики Татарстан». Данный знак должен стать гарантией качества для потенциальных потребителей продукции татарстанского производства.

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