Еще одна компания станет резидентом свободного порта Ванино
Компания ООО «Форум ДВ» станет резидентом свободного порта Ванино.
Компания ООО «Форум ДВ» станет резидентом свободного порта Ванино.
Заявка предприятия получила положительную оценку комиссии наблюдательного совета СПВ.
ООО «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, первый резидент в свободном порту Ванино появился в декабре 2016 года.