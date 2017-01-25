Еще одна компания станет резидентом свободного порта Ванино

Заявка предприятия получила положительную оценку комиссии наблюдательного совета СПВ.

ООО «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, первый резидент в свободном порту Ванино появился в декабре 2016 года.