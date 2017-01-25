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07:46 (мск), источник: VN.RU

20 млн на квартиры сиротам в Новосибирске вернулись в бюджет неистраченные

Почти 700 новосибирских сирот стоят в очереди на получение квартиры. Примерно 35 из них должны были отпраздновать новоселье в 2016 году, увы, повезло далеко не всем. Городские чиновники вернули большую часть денег, выделенных на эти цели, обратно в областной бюджет, так и не сумев их освоить.

На этой фотографии Даниилу Тамбовцеву всего несколько месяцев. Сейчас ребенку три года. Все это время он и его мама живут в студенческом общежитии, в комнате площадью 8 квадратных метров. Лена Тамбовцева — сирота. Рассказывает, после того, как окончит университет, придется искать новую жилплощадь.

— Я знаю, что я по закону должна была получить квартиру в 18 лет, но сейчас мне уже 25, и я ничего не получила.

— А какую-то компенсацию ты получала?

— Нет, но только как мать-одиночка получила 3 тысячи рублей до полутора лет и 400 рублей каждый месяц.

— На что вы живите?

— Я работаю в садике, туда устроилась, чтобы сына в садик взяли.

Лена говорит, что уже устала стучать в двери городских чиновников и требовать положенную по закону квартиру. Ее подруга по несчастью, Ирина Снегурова, за защитой прав пошла дальше, в суд. Сегодня у нее на руках кипа документов.

— Я живу в Новосибирске, поэтому собирала здесь документы, необходимые для получения жилья. Когда я родила ребенка в 2012 году, уже тогда я пошла в администрацию нашего района с письмом, чтобы мне предоставили жилье. От них я получила отказы. Я так же обращалась в прокуратуру, потому что мне было трудно одной с ними бороться, — рассказывает Ирина Снегурова.

Ирина добилась постановки на учет, ее внесли в очередь под номером 601. Учитывая, что в год в Новосибирске выдают сиротам в лучшем случае примерно 40 квартир, жилплощадь она сможет получить только через 15 лет. Сейчас с крышей над головой ей помогли журналисты. Из-за того, что с маленьким ребенком некуда было идти, девушке предоставили комнату отдыха в редакции телекомпании ОТС. Но что будет дальше?

— До этого мы жили в приюте «Радуга» 3 года, но вот после этого скитаемся туда-сюда, — говорит Ирина.

В 2016 году Новосибирск на квартиры сиротам из федерального и регионального бюджетов получил 44,5 миллиона рублей. Половину освоили, половину вернули обратно в областной бюджет. В официальном ответе из управления по жилищным вопросам мэрии мегаполиса говорится, что 167 аукционов не состоялись, потому что не было заявок от застройщиков. Причина — строительные компании просят большую цену, чем может заплатить мэрия. С такой формулировкой в региональном министерстве социального развития не согласны.

— Мы руководствуемся стоимостью, которая установлена в 1 квартале 2016 года. Порядка 39 тысяч за кв. метр. Найти недвижимость, в том числе и в новостройке в Новосибирске по данной стоимости можно было, и в принципе 8 квартир мэрия ведь смогла купить. Просто нужно было эти процедуры проводить раньше и эффективней, — отметила заместитель министра социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко предложил журналистам ОТС встретится и поговорить о квартирах и сиротах, но только без камеры. Редакция предложение приняла, а сотрудник пресс-службы Елена Фаломеева подтвердила, что о ситуации Ирины Снегуровой и ее дочки, которым наша телекомпания предоставила комнату отдыха, в управлении знают. Вопрос с жильем решают.

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