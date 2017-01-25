Челябинская область продолжает наращивать объемы сельхозпродукции

Об этом доложил губернатору Борису Дубровскому министр сельского хозяйства Сергей Сушков.

«Для Челябинской области АПК — это одна из точек роста. Она обеспечивает более 11% от внутреннего регионального продукта. Суммарный вес регионального АПК в экономике области постоянно растет, и эту тенденцию мы постараемся закрепить», — подчеркнул губернатор в разговоре с министром.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур выросла на 5,4% и составила 1 миллион 346,9 тысячи гектар, производство зерновых и зернобобовых культур увеличилось на 14,3%. В 2016 году собрано 1 миллиард 948 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как подчеркнул министр, Челябинская область продолжает лидировать по производству мяса всех видов. Произведено в 2016 году 540,2 тысячи тонн, что на 6% превышает показатель предшествующего года. Наибольший объём мяса произведён в птицеводстве — 350 тысячи тонн (100,4% к уровню 2015 года, свинины — 138,5 тысячи тонн, в том числе на свинокомплексах — 115,2 тысячи тонн.

Область также занимает лидирующие позиции в РФ по производству яиц. В 2016 году произведено 1 миллиард 606 млн штук яиц (102,1% к уровню 2015 года).

Министр отметил в докладе положительные тенденции в молочном животноводстве. Удой на одну корову в среднем в 2016 году составил 5053 килограмма. Впервые за последние годы отмечен рост валового производства молока в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях (без учёта хозяйств населения).

Кроме того, в 2016 году отмечен также рост добычи водных биологических ресурсов на 3,2%. Если в 2015 году он составлял 4549,6 тонн, то в 2016 году он достиг 4695 тонн.

На финансирование госпрограмм в 2016 году направлено 4,8 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.