УФАС обязало два пермских МУПа снизить цены на аренду опор под линии связи

МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет» установили монопольно высокие цены на предоставление опор для размещения кабельных линий связи, сообщают в краевом управлении ФАС. Тем самым был нарушен п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

С 2010 по 2016 год базовая стоимость услуги ПГЭТ по использованию опор контактной сети для подвески воздушно-кабельной линии возросла с 277 до 495 рублей в месяц за одну опору. Стоимость услуги «Горсвет» за период с 2006 по 2016 год возросла с 155 до 464 рублей. «Горсвет» в 2016 году поднял тариф для заявителя почти на 15%, а «Пермгорэлектротранс» — на 10%. При этом все расходы по монтажу и эксплуатации кабельной линии несут операторы связи. Антимонопольное ведомство выдало МУПам предписание установить экономически обоснованную стоимость услуг.