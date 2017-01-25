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07:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

УФАС обязало два пермских МУПа снизить цены на аренду опор под линии связи

ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. Пермское УФАС России завершило рассмотрение двух дел в отношении МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет». Организации признаны доминирующими на рынке оказания услуг по предоставлению права на размещение кабельной линии связи.

МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет» установили монопольно высокие цены на предоставление опор для размещения кабельных линий связи, сообщают в краевом управлении ФАС. Тем самым был нарушен п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

С 2010 по 2016 год базовая стоимость услуги ПГЭТ по использованию опор контактной сети для подвески воздушно-кабельной линии возросла с 277 до 495 рублей в месяц за одну опору. Стоимость услуги «Горсвет» за период с 2006 по 2016 год возросла с 155 до 464 рублей. «Горсвет» в 2016 году поднял тариф для заявителя почти на 15%, а «Пермгорэлектротранс» — на 10%. При этом все расходы по монтажу и эксплуатации кабельной линии несут операторы связи. Антимонопольное ведомство выдало МУПам предписание установить экономически обоснованную стоимость услуг.

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