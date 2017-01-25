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07:44 (мск), источник: Om1.ru

Шесть перевозчиков в Омской области незаконно получили право на перевозки без конкурса

Региональная прокуратура разбирается с грубым ограничением конкуренции: «льготникам» выдали более 100 карт маршрутов.

Прокуратура Омской области обнаружила, что омское министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий незаконно распределяло маршруты между перевозчиками. С 15 июля по 6 декабря 2016 года Минпромтранс выдал шести предприятиям, не имевшим действующих договоров на перевозки, свидетельства на регулярные перевозки по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов. Как отмечает прокуратура, это привело к грубому ограничению конкуренции.

После того, как прокуратура внесла представление губернатору Виктору Назарову, руководство Минпромтранса приняло замечание к сведению. Но нарушения не устранило. Поэтому прокуратура направила заявление в Арбитражный суд Омской области.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

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