Шесть перевозчиков в Омской области незаконно получили право на перевозки без конкурса

Прокуратура Омской области обнаружила, что омское министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий незаконно распределяло маршруты между перевозчиками. С 15 июля по 6 декабря 2016 года Минпромтранс выдал шести предприятиям, не имевшим действующих договоров на перевозки, свидетельства на регулярные перевозки по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов. Как отмечает прокуратура, это привело к грубому ограничению конкуренции.

После того, как прокуратура внесла представление губернатору Виктору Назарову, руководство Минпромтранса приняло замечание к сведению. Но нарушения не устранило. Поэтому прокуратура направила заявление в Арбитражный суд Омской области.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.