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08:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области работали взрывоопасные котельные

На опасные производственные объекты отсутствовала лицензия.

Прокуратура Русско-Полянского района во время проверки ООО «ЮНИОН» обнаружила нарушения законов о промышленной безопасности.

Компания с октября 2016 года занималась теплоснабжением рабочего поселка Русская Поляна и села Солнечного. Поселения обогревались с помощью трех котельных, работающих на природном газе и которые являются опасными производственными объектами.

Ко всему прочему оказалось, что у фирмы нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Из-за этого прокурор района внес директору ООО «ЮНИОН» представление. В результате организация подготовила пакет документов и отправила в Сибирское управление Ростехнадзора для рассмотрения. Также по инициативе прокурора директор ООО «ЮНИОН» был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Кроме того, материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц ООО «ЮНИОН» признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

Пока ОМВД России по Русско-Полянскому району проводит доследственную проверку, которую прокуратура поставила на контроль.

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