В Омской области работали взрывоопасные котельные
На опасные производственные объекты отсутствовала лицензия.
На опасные производственные объекты отсутствовала лицензия.
Прокуратура
Компания с октября 2016 года занималась теплоснабжением рабочего поселка Русская Поляна и села Солнечного. Поселения обогревались с помощью трех котельных, работающих на природном газе и которые являются опасными производственными объектами.
Ко всему прочему оказалось, что у фирмы нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:
— Кроме того, материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц ООО «ЮНИОН» признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).
Пока ОМВД России по