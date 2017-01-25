В Омской области работали взрывоопасные котельные

Прокуратура Русско-Полянского района во время проверки ООО «ЮНИОН» обнаружила нарушения законов о промышленной безопасности.

Компания с октября 2016 года занималась теплоснабжением рабочего поселка Русская Поляна и села Солнечного. Поселения обогревались с помощью трех котельных, работающих на природном газе и которые являются опасными производственными объектами.

Ко всему прочему оказалось, что у фирмы нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Из-за этого прокурор района внес директору ООО «ЮНИОН» представление. В результате организация подготовила пакет документов и отправила в Сибирское управление Ростехнадзора для рассмотрения. Также по инициативе прокурора директор ООО «ЮНИОН» был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Кроме того, материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц ООО «ЮНИОН» признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).