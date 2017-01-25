Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 26 января

Так, в Кировском районе работы запланированы по следующим адресам:

Дуванский бульвар, 24/1; ул. Батырская, 16, 16/1; ул. Свердлова, 56/58; ул. Салавата, 15/1; ул. Кирова, 34; ул. Авроры, 15; ул. Амантая, 6/1; ул. Степана Кувыкина, 9, 9а.

В Калининском районе уборка дворов от снега будет вестись завтра на ул. Машиностроителей, 12, 14; ул. Интернациональная, 87/1, 91/1, 153/1, 155; ул. А. Невского, 6/1; ул. Вологодская, 17, 19, 19/1; ул. Мелеузовская, 25, 27; ул. Т. Янаби, 67, 69/1; ул. Транспортная, 44; ул. Архитектурная, 8, 10.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить по адресам:

Ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 31, 36, 36/1, 38; ул. М. Рыльского, 20; ул. Ю. Гагарина, 54/1, 54/2, 56; ул. Ак. Королева, 18, 22; ул. Парковая, 20; ул. Р. Зорге, 25, 31/3, 33/1; проспект Октября, 62, 62/1, 62/2, 84/1, 84/2, 84/3, 86, 86/1; ул. Рязанская, 1/1; ул. Российская, 163, 163а, 163б, 163 В, 165; Уфимское шоссе, 18, 18/1, 18/2, 18/3; ул. Менделеева, 215.

В Советском районе работы по уборке снега во дворах запланированы на проспекте Октября, 46; ул. Кирова 101; ул. Ленина, 154; ул. 50 лет Октября 12; ул. С. Халтурина, 41, 41/1; ул. 50 лет Октября, 30; ул. Бессонова, 21; ул. Акназарова, 25, 26, 27; ул. Р. Зорге, 30; ул. Менделеева, 173; ул. С. Агиша, 16/1.

В Ленинском районе работы будут вестись на ул. Зенцова, 63; ул. Кирова, 5; ул. Ахметова, 300/2; ул. Чернышевского, 14.

В Демском районе работы по очистке будут проведены во дворах домов по следующим адресам: ул. Мусоргского, 15, 23; ул. Левитана, 19; ул. Грозненская, 69/7; ул. М. Джалиля, 68; ул. Таллинская, 28/1.