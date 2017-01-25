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08:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии индекс промпроизводства превысил плановое значение

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике индекс промышленного производства превысил плановое значение, сообщили в Правительстве РБ.

По данным Башкортостанстата, по итогам 2016 года индекс составил 102,6 процента при плане в 102,1. Среднероссийский уровень составляет 101,1 процента. В разрезе отраслей наиболее высокий рост зафиксирован в обработке древесины — 136,9 к уровню 2015 года, в металлургическом производстве — 124,9, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий — 113,7 процента.

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