В Башкирии индекс промпроизводства превысил плановое значение

По данным Башкортостанстата, по итогам 2016 года индекс составил 102,6 процента при плане в 102,1. Среднероссийский уровень составляет 101,1 процента. В разрезе отраслей наиболее высокий рост зафиксирован в обработке древесины — 136,9 к уровню 2015 года, в металлургическом производстве — 124,9, изготовлении резиновых и пластмассовых изделий — 113,7 процента.