165 красноярских семей получат господдержку на покупку жилья

В 2017 году на покупку и строительство жилья для семей в поселениях Красноярского края направят больше средств, чем в прошлом году. В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшить свои жилищные условия смогут 165 семей, сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

«Кадровое обеспечение села является приоритетом номер один в АПК края, а жилищная программа — наиболее эффективным инструментом в реализации этого приоритета. Социальная выплата в размере 90% от стоимости построенного или приобретенного жилья позволит улучшить жилищные условия 165 краевым семьям и специалистам. Для сравнения: в 2016 поддержку получили 147 участников. При этом из краевого бюджета на данные цели выделяется 178,6 млн рублей (в 2016 — 176,6 млн рублей), размер федерального софинансирования — 139,7 млн рублей (в 2016 — 80,4 млн рублей)», — пояснил министр.

Он также подчеркнул, что только в Красноярском крае уровень компенсации затрат на строительство или приобретение жилья составляет 90% от расчетной стоимости жилья. В других же регионах России доля госпомощи не превышает 70%.

В программе обозначены три основных направления. Так, первое из них предполагает социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам в возрасте до 35 лет, изъявившим желание переехать в сельскую местность для работы в АПК или социальной сфере, а также учащимся последнего курса профессиональной образовательной организации или вуза.

Второе направление предусматривает предоставление жилья по договорам найма в рамках участия в муниципальных программах. В этом случае субсидии на строительство и покупку жилья перечисляются местному муниципалитету, который предоставляет введенное жилье участнику программы по договору найма. За молодой семьей сохраняется право выкупить дом или квартиру за 10% от их расчетной стоимости в течение 5 лет.

Согласно условиям третьего направления поддержки, введенного по инициативе губернатора Виктора Толоконского с 2015 года, — сельхозпроизводителям, которые примут решение самостоятельно строить жилье для молодежи, из краевого бюджета компенсируется 50% понесенных затрат.

«При формировании очереди участников программы преимущественное право на государственную помощь отдается молодежи. Однако программа позволяет оказать поддержку гражданам любого возраста, постоянно проживающим и работающим в сельской местности, и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий», — добавил Леонид Шорохов.

В Красноярском крае за время реализации мероприятий программы государственную поддержку получили 1444 участника, в том числе 971 работнику АПК и 473 — социальной сферы. Ими построено либо приобретено 78 736 кв. метров жилья в сельской местности. Общая сумма предоставленной участникам господдержки составила 2 млрд. 610,5 млн рублей.