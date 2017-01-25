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08:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК и прокуратура начали проверку завода «Техсталь» после забастовки рабочих

Руководство завода «Техсталь» задолжало за декабрь прошлого года больше 470 тысяч рублей по зарплатам, прокуроры продолжают проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

СК и прокуратура начали проверку завода «Техсталь» после забастовки рабочих, которая прошла 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Напомним, в программе «Вести-Новосибирск» вышел сюжет о том, что работникам завода «Техсталь» с июля 2016 года не выплачивают зарплату в полном объеме.

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Прокуроры провели проверку и обнаружили задолженность по заработной плате перед 78 работниками общества за декабрь 2016 года на сумму 473 тысяч рублей. Проверка продолжается. Работодатель заявил, что причиной задержки выплаты зарплат стало падение заказов на производимую продукцию.

К проверке присоединились работники Следственного комитета. Следователи установят объемы невыплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи трудовые права были нарушены.

«В случае подтверждения изложенных фактов, действиям руководства предприятия будет дана уголовно-правовая оценка и приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед рабочими», — добавили следователи.

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