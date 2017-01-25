Напомним, в программе «Вести-Новосибирск» вышел сюжет о том, что работникам завода «Техсталь» с июля 2016 года не выплачивают зарплату в полном объеме.

СК и прокуратура начали проверку завода «Техсталь» после забастовки рабочих, которая прошла 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Прокуроры провели проверку и обнаружили задолженность по заработной плате перед 78 работниками общества за декабрь 2016 года на сумму 473 тысяч рублей. Проверка продолжается. Работодатель заявил, что причиной задержки выплаты зарплат стало падение заказов на производимую продукцию.

К проверке присоединились работники Следственного комитета. Следователи установят объемы невыплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи трудовые права были нарушены.