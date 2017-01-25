Из Приморья вывезут лишних кур
Птицу начнут экспортировать в Сингапур.
Птицу начнут экспортировать в Сингапур.
Мясо и субпродукты птицы из Приморья будут экспортировать в Сингапур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Готовность к
Уже в конце ноября 2016 года начались взаимные инспекции российских и сингапурских предприятий по производству животноводческой продукции. Основная задача — обеспечить исполнение ветеринарно — санитарных требований к импорту и экспорту мяса и мясопродуктов, утвержденных в нашей и партнерской странах.
На данном этапе рассматриваются варианты поставки в Сингапур мяса и субпродуктов птицы. Ведущим птицефабрикам Приморья уже направлены письма с предложением пройти инспекцию Россельхознадзора на соответствие
Список приморских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса птицы и субпродуктов в Республику Сингапур управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области должно представить в центральный аппарат Россельхознадзора уже к 1 февраля.