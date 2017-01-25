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09:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Автодороги закрытого уральского города Лесной не соответствовали ГОСТу

Прокуратура совместно с ГИБДД проверила состояние автомобильных дорог в закрытом уральском городе Лесной. Были обнаружены нарушения, которые сейчас устранены.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что на территории городского округа на проезжей части дороги Лесной — поселок Горный имеются повреждения (колейность), которые значительно превышают предельно допустимые значения, предусмотренные положениями ГОСТ. По выявленным нарушениям надзорное ведомство направило семь исковых заявлений к администрации городского округа и управлению городского хозяйства о приведении участков дороги в соответствии с требованиями ГОСТа.

Суд Лесного все исковые требования прокурора удовлетворил. В настоящее время участки дорог приведены в соответствие с нормами безопасности.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в еще одном уральском городе Дегтярске. Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

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