Автодороги закрытого уральского города Лесной не соответствовали ГОСТу

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что на территории городского округа на проезжей части дороги Лесной — поселок Горный имеются повреждения (колейность), которые значительно превышают предельно допустимые значения, предусмотренные положениями ГОСТ. По выявленным нарушениям надзорное ведомство направило семь исковых заявлений к администрации городского округа и управлению городского хозяйства о приведении участков дороги в соответствии с требованиями ГОСТа.

Суд Лесного все исковые требования прокурора удовлетворил. В настоящее время участки дорог приведены в соответствие с нормами безопасности.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в еще одном уральском городе Дегтярске. Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения.