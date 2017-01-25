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08:58 (мск), источник: СуперОмск

Омская область сэкономила на процентах по госдолгу 1,6 миллиарда рублей

Впервые за шесть лет долговая нагрузка Омской области уменьшилась, а расходы на обслуживание госдолга удалось сократить на 1,6 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов.

Для этого пришлось проделать скрупулезную работу по управлению средствами бюджета.

«В 2016 году Омской области требовалось провести крупную перекредитовку на 23,3 млрд. рублей — это более половины государственного долга. Для этого нам был жизненно необходим крупный бюджетный кредит. И федерация при условии выполнения требований к параметрам бюджета готова была нам предоставить бюджетный кредит в размере 13,3 млрд. рублей двумя траншами на покрытие долговых обязательств», — пояснил министр финансов Вадим Чеченко.

Это позволило заместить «дорогие» кредиты в коммерческих банках бюджетными кредитами с минимальной ставкой. Эффект оказался серьезным — 1,2 млрд рублей экономии на выплате процентов. После такого оздоровления финансовой системы возрос интерес банков к тендерам на предоставление новых кредитных линий. Благодаря такой конкуренции область смогла привлечь средства по более приемлемой ставке по сравнению с прежними годами. За год число банков-кредиторов возросло с трех до шести (ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Банк РОССИЯ, Связь-Банк).

«Впервые за шесть лет удалось снизить уровень долговой нагрузки бюджета на 5% с 85,3% до 80,1%. Эта динамика должна стать одной из самых лучших по стране. Сократился дефицит бюджета. Если за 2015 год он составил 9,5% налоговых и неналоговых доходов, то по 2016 году он вырос только на 7,7%», — подчеркнул Чеченко.

В 2016 году также появился так называемый «механизм пассивных счетов», который полностью исключил «пролеживание» денег, и это позволило дополнительно сэкономить около 300 млн. рублей бюджетных средств.

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