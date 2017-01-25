Омская область сэкономила на процентах по госдолгу 1,6 миллиарда рублей

Для этого пришлось проделать скрупулезную работу по управлению средствами бюджета.

«В 2016 году Омской области требовалось провести крупную перекредитовку на 23,3 млрд. рублей — это более половины государственного долга. Для этого нам был жизненно необходим крупный бюджетный кредит. И федерация при условии выполнения требований к параметрам бюджета готова была нам предоставить бюджетный кредит в размере 13,3 млрд. рублей двумя траншами на покрытие долговых обязательств», — пояснил министр финансов Вадим Чеченко.

Это позволило заместить «дорогие» кредиты в коммерческих банках бюджетными кредитами с минимальной ставкой. Эффект оказался серьезным — 1,2 млрд рублей экономии на выплате процентов. После такого оздоровления финансовой системы возрос интерес банков к тендерам на предоставление новых кредитных линий. Благодаря такой конкуренции область смогла привлечь средства по более приемлемой ставке по сравнению с прежними годами. За год число банков-кредиторов возросло с трех до шести (ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, Банк РОССИЯ, Связь-Банк).

«Впервые за шесть лет удалось снизить уровень долговой нагрузки бюджета на 5% с 85,3% до 80,1%. Эта динамика должна стать одной из самых лучших по стране. Сократился дефицит бюджета. Если за 2015 год он составил 9,5% налоговых и неналоговых доходов, то по 2016 году он вырос только на 7,7%», — подчеркнул Чеченко.

В 2016 году также появился так называемый «механизм пассивных счетов», который полностью исключил «пролеживание» денег, и это позволило дополнительно сэкономить около 300 млн. рублей бюджетных средств.