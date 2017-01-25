В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская юридическая компания PPF Management LLC подала в ноябре 2016 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы, полученные ТАСС из судебного архива.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций предприятия «Павловскгранит», специализирующегося на добыче гранитного щебня. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы «воспользоваться спадом на рынке» и осуществить рейдерский захват «Павловскгранита».

«Предложив как будто бы реалистичные возможности по рефинансированию, они умышленно сделали так, что Пойманов оказался в ловушке», — утверждается в заявлении. В нем также говорится, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить начала расследований в этом отношении.

В числе ответчиков также значатся консалтинговая группа «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, а также около двух десятков других компаний и лиц. Жуков, как утверждается в исковом заявлении, был главным участником сговора.

Как следует из записей в архиве суда, материалы дела были закрыты для общественности сразу же после подачи иска. 23 декабря 2016 года PPF Management LLC подала ходатайство о раскрытии указанных материалов. Оно было удовлетворено судом 6 января 2017 года.