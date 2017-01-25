Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Сбербанк об иске к Грефу в США: "Попытка уйти от ответственности"
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
22«Облик перемен»
9Крещенские купания
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
09:10 (мск), источник: ТАСС

В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату

Предварительные слушания состоятся в Нью-Йорке 20 апреля 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская юридическая компания PPF Management LLC подала в ноябре 2016 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы, полученные ТАСС из судебного архива.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций предприятия «Павловскгранит», специализирующегося на добыче гранитного щебня. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы «воспользоваться спадом на рынке» и осуществить рейдерский захват «Павловскгранита».

«Предложив как будто бы реалистичные возможности по рефинансированию, они умышленно сделали так, что Пойманов оказался в ловушке», — утверждается в заявлении. В нем также говорится, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить начала расследований в этом отношении.

Читайте также
Греф назвал себя главным футурологом в Сбербанке

В числе ответчиков также значатся консалтинговая группа «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, а также около двух десятков других компаний и лиц. Жуков, как утверждается в исковом заявлении, был главным участником сговора.

Как следует из записей в архиве суда, материалы дела были закрыты для общественности сразу же после подачи иска. 23 декабря 2016 года PPF Management LLC подала ходатайство о раскрытии указанных материалов. Оно было удовлетворено судом 6 января 2017 года.

Предварительные слушания назначены на 20 апреля 2017 года. Они состоятся в Нью-Йорке, председательствовать на заседании будет судья Пол Гардефе. Как отмечается в базе данных суда, интересы подзащитных представляют адвокаты нескольких нью-йоркских юридических контор.

Комментарии
6
Сергей Саморуков
Если американский суд признает иск верным , то ...отдавать придётся . Ведь в США теперь правит наш любимый , самый верный друг России , наша надежда и опора , наше Фсё , наш дорогой товарищ Трамп . Нельзя его огорчать . Время для иска выбрали верно . Посмотрим .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Переделкин
Странно, а почему в пиндосии подали иск? Или думают, что решение пиндосовского суда будет исполнено в России? Да уж, как мозги некоторых на бекрень едут. Главное наворовать и свалить побыстрее, а потом в суды, причем иностранные иски подавать. Как и Ходор со своей комапшкой либерастов
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Светлана Лебедева
А там теперь наш президент! Мы же так радовались, что его избрали!Так что отвечать придется)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 дней
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь