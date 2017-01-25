В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
Предварительные слушания состоятся в
Предварительные слушания состоятся в
Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций предприятия «Павловскгранит», специализирующегося на добыче гранитного щебня. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы «воспользоваться спадом на рынке» и осуществить рейдерский захват «Павловскгранита».
«Предложив как будто бы реалистичные возможности по рефинансированию, они умышленно сделали так, что Пойманов оказался в ловушке», — утверждается в заявлении. В нем также говорится, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить начала расследований в этом отношении.
В числе ответчиков также значатся консалтинговая группа «НЭО Центр» и его
Как следует из записей в архиве суда, материалы дела были закрыты для общественности сразу же после подачи иска. 23 декабря 2016 года PPF Management LLC подала ходатайство о раскрытии указанных материалов. Оно было удовлетворено судом 6 января 2017 года.
Предварительные слушания назначены на 20 апреля 2017 года. Они состоятся в