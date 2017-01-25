Ямочный ремонт сделают на 311 участках дорог Омска

Общая площадь аварийно-восстановительного ремонта в 2017 году составит 250 тысяч кв. м, пишут «Комвести» со слов первого вице-мэра Омска Сергея Фролова. Это 311 участков дорог, большая часть которых расположена в Центральном и Советском округах. Под эти цели в городской казне зарезервировано, как и в прошлом году, около 70 млн рублей.

Объекты выбирались исходя из интенсивности движения, статистики аварийности, но перечень еще может быть скорректирован в соответствии с результатами комиссионного обследования дорог, которое будет проводиться весной.

Кроме того, в этом году запланирован ремонт тротуаров и дворовых территорий, на что будет направлено 100 млн рублей.