Ямочный ремонт сделают на 311 участках дорог Омска
На это из городского бюджета выделено около 70 млн рублей.
На это из городского бюджета выделено около 70 млн рублей.
Общая площадь
Объекты выбирались исходя из интенсивности движения, статистики аварийности, но перечень еще может быть скорректирован в соответствии с результатами комиссионного обследования дорог, которое будет проводиться весной.
Кроме того, в этом году запланирован ремонт тротуаров и дворовых территорий, на что будет направлено 100 млн рублей.