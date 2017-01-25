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09:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе утверждены цены на школьное питание

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В уфимской мэрии утвердили цены на школьное питание. Стоимость сбалансированного горячего питания классифицируется по возрастным группам.

Завтрак для учащихся начальных классов должен обходиться не меньше чем в 55 рублей, обед — не менее 65, полдник — 22. Для учащихся 5−11 классов минимальная стоимость завтрака — 60 рублей, обеда — 70, полдника — 22.

Также документ предусматривает дотации из бюджета для льготных категорий. Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка, предусмотрена дотация 35 рублей в день. Дотация для обучающихся с ограниченными возможностями составляет 120−130 рублей в день, для детей из многодетных детей — 10−15 рублей.

Комментарии
1
lexx
Рости Рости цена, толстей толстей кошель чинуш!!!
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