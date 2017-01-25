В Уфе утверждены цены на школьное питание

Завтрак для учащихся начальных классов должен обходиться не меньше чем в 55 рублей, обед — не менее 65, полдник — 22. Для учащихся 5−11 классов минимальная стоимость завтрака — 60 рублей, обеда — 70, полдника — 22.

Также документ предусматривает дотации из бюджета для льготных категорий. Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка, предусмотрена дотация 35 рублей в день. Дотация для обучающихся с ограниченными возможностями составляет 120−130 рублей в день, для детей из многодетных детей — 10−15 рублей.